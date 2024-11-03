https://crimea.ria.ru/20241103/operatory-fpv-dronov-iz-kryma-zhgut-ukrainskuyu-tekhniku-v-kurskoy-oblasti-1141588686.html

Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области

Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области

Операторы FPV-дронов из Крыма уничтожили десятки единиц техники на Курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T21:31

2024-11-03T21:31

2024-11-03T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов из Крыма уничтожили десятки единиц техники на Курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы участникам всероссийского образовательного форума "Юг молодой" в Запорожской области.Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении все средства, с помощью которых рассчитывали сдержать продвижение российской армии в Донбассе.Ранее Минобороны России сообщало, что операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотниковЭто спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовойЦентр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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