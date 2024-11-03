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Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области
Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области
Операторы FPV-дронов из Крыма уничтожили десятки единиц техники на Курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T21:31
2024-11-03T21:31
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курская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов из Крыма уничтожили десятки единиц техники на Курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы участникам всероссийского образовательного форума "Юг молодой" в Запорожской области.Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении все средства, с помощью которых рассчитывали сдержать продвижение российской армии в Донбассе.Ранее Минобороны России сообщало, что операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотниковЭто спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовойЦентр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
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крым, новости крыма, новости , курская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области

Десятки единиц техники ВСУ уничтожили операторы FPV-дронов из Крыма на Курском направлении

21:31 03.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов из Крыма уничтожили десятки единиц техники на Курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы участникам всероссийского образовательного форума "Юг молодой" в Запорожской области.

"Один экипаж FPV из Крыма, наши товарищи, сожгли 70 единиц техники менее чем за две недели. Из них было пять танков, остальные "Казаки" и Bradley. Это только один экипаж сжег", – рассказал Авидзба.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении все средства, с помощью которых рассчитывали сдержать продвижение российской армии в Донбассе.

"Они потеряли все, чем их напичкивали для того, чтобы они остановили донецкое направление… Это больше акт самосожжения. Они потеряли всю технику", – заявил командира бригады "Пятнашка".

Ранее Минобороны России сообщало, что операторы FPV-дронов Черноморского флота проводят боевые тренировки по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.
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КрымНовости КрымаНовостиКурская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
21:31Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской области
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