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В России самая низкая безработица среди стран G20 - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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В России самая низкая безработица среди стран G20
В России самая низкая безработица среди стран G20 - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В России самая низкая безработица среди стран G20
Страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки" в сентябре стала Россия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T08:20
2024-11-05T08:21
россия
новости
трудоустройство
общество
безработица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки" в сентябре стала Россия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%, сообщили в Росстате.Такая же доля безработного населения в Японии – там за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8%.В остальных странах G20 доля безработного населения составляет более 3%. При этом в Южной Африке показатель не опускается ниже 30% уже четвертый год.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8% по итогам третьего квартала с 9,2% во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 6,1% – это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта – до десятилетнего минимума в 6,4%.В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно – в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель вырос на 0,1 процентного пункта.В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже практически нет безработицы. Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких педагогов не хватает в КрымуКабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионовНазваны самые востребованные специальности среди военных-контрактников
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, новости, трудоустройство, общество, безработица
В России самая низкая безработица среди стран G20

Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 зафиксирован в России

08:20 05.11.2024 (обновлено: 08:21 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки" в сентябре стала Россия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%, сообщили в Росстате.
Такая же доля безработного населения в Японии там за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8%.
В остальных странах G20 доля безработного населения составляет более 3%. При этом в Южной Африке показатель не опускается ниже 30% уже четвертый год.
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8% по итогам третьего квартала с 9,2% во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 6,1% – это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта – до десятилетнего минимума в 6,4%.
В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно – в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель вырос на 0,1 процентного пункта.
В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже практически нет безработицы. Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.
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