https://crimea.ria.ru/20241105/v-rossii-samaya-nizkaya-bezrabotitsa-sredi-stran-g20-1141612825.html

В России самая низкая безработица среди стран G20

В России самая низкая безработица среди стран G20 - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В России самая низкая безработица среди стран G20

Страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки" в сентябре стала Россия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T08:20

2024-11-05T08:20

2024-11-05T08:21

россия

новости

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безработица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки" в сентябре стала Россия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%, сообщили в Росстате.Такая же доля безработного населения в Японии – там за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8%.В остальных странах G20 доля безработного населения составляет более 3%. При этом в Южной Африке показатель не опускается ниже 30% уже четвертый год.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8% по итогам третьего квартала с 9,2% во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 6,1% – это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта – до десятилетнего минимума в 6,4%.В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно – в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель вырос на 0,1 процентного пункта.В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин заявил, что в стране уже практически нет безработицы. Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.В Крыму на 20 тысяч вакансий приходится порядка четырех-пяти тысяч безработных. Такую тенденцию по занятости на рынке труда обозначил в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты РК Данил Стадник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких педагогов не хватает в КрымуКабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионовНазваны самые востребованные специальности среди военных-контрактников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, трудоустройство, общество, безработица