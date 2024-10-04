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Каких педагогов не хватает в Крыму
Каких педагогов не хватает в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Каких педагогов не хватает в Крыму
В связи с вводом в эксплуатацию новых школ в Крыму есть потребность в педагогических кадрах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T11:55
2024-10-04T11:55
2024-10-04T11:55
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В связи с вводом в эксплуатацию новых школ в Крыму есть потребность в педагогических кадрах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что наиболее востребованы преподаватели начальных классов, математики, русского языка. Для системной подготовки кадров в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Ф. Якубова и в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского реализуются соответствующие программы."Количество студентов, желающих в будущем стать педагогами, увеличивается: в этом учебном году оно составило более 5,5 тысяч человек, из них около 4,9 тысяч – за счет бюджета", - отметил глава Крыма.Также Сергей Аксенов обратил внимание, что за 2014–2024 годы в Крыму построено и реконструировано 11 школ. Создано более 7,3 тыс. мест. Строительство нового корпуса Таврической школы-гимназии № 20 в Симферополе на 170 мест завершится в этом году.В начале сентября на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет, сообщалось, что до 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики.Перейти на сайтГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"Новый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, учитель, кадры
Каких педагогов не хватает в Крыму
В связи с появлением новых школ в Крыму есть потребность в педагогах – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В связи с вводом в эксплуатацию новых школ в Крыму есть потребность в педагогических кадрах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму есть потребность в педагогических кадрах, есть вакансии в школах. Это связано в том числе с вводом в эксплуатацию новых образовательных организаций", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что наиболее востребованы преподаватели начальных классов, математики, русского языка. Для системной подготовки кадров в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Ф. Якубова и в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского реализуются соответствующие программы.
"Количество студентов, желающих в будущем стать педагогами, увеличивается: в этом учебном году оно составило более 5,5 тысяч человек, из них около 4,9 тысяч – за счет бюджета", - отметил глава Крыма.
Также Сергей Аксенов обратил внимание, что за 2014–2024 годы в Крыму построено и реконструировано 11 школ. Создано более 7,3 тыс. мест. Строительство нового корпуса Таврической школы-гимназии № 20 в Симферополе на 170 мест завершится в этом году.
В начале сентября на форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет, сообщалось, что до 2028 года в Крыму введут в эксплуатацию 12 новых школ
в шести городах и трех районах республики.
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