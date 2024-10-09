https://crimea.ria.ru/20241009/v-rossii-uzhe-prakticheski-net-bezrabotitsy---putin-1140972291.html

В России уже практически нет безработицы - Путин

В России уже практически нет безработицы - Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В России уже практически нет безработицы - Путин

В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T21:13

2024-10-09T21:13

2024-10-09T21:15

владимир путин (политик)

работа

безработица

россия

трудоустройство

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.Также президент заявил, промышленность в России развивается с опережением. По его словам, власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу.Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов."Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241009/putin-promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-razvivaetsya-s-operezheniem-1140971639.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), работа, безработица, россия, трудоустройство, общество, новости