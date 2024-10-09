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В России уже практически нет безработицы - Путин
В России уже практически нет безработицы - Путин - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В России уже практически нет безработицы - Путин
В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T21:13
2024-10-09T21:13
2024-10-09T21:15
владимир путин (политик)
работа
безработица
россия
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.Также президент заявил, промышленность в России развивается с опережением. По его словам, власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу.Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов."Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), работа, безработица, россия, трудоустройство, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
"Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста", - сказал Путин.
Также президент заявил, промышленность в России развивается с опережением. По его словам, власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу.
Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
"Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин.
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