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Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
Эвакуированным из приграничных регионов РФ гражданам и сотрудникам простаивающих предприятий соответствующих областей упростили порядок трудоустройства. Такое... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T11:10
2024-10-07T11:10
2024-10-07T11:10
михаил мишустин
россия
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белгородская область
трудоустройство
работа
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Эвакуированным из приграничных регионов РФ гражданам и сотрудникам простаивающих предприятий соответствующих областей упростили порядок трудоустройства. Такое постановление принято на заседании правительства России.По словам премьер-министра Михаила Мишустина, у многих эвакуированных жителей приграничных районов не было возможности официально уволиться, поэтому на новом месте приходится устраиваться на работу временно. Зачастую такие граждане не имеют на руках документов об образовании или квалификации."Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", – пояснил глава правительства.Аналогичный механизм уже применялся при трудоустройстве граждан из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяВ приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населенияОтельеры Крыма помогают жителям Курской области
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михаил мишустин, россия, курская область, белгородская область, трудоустройство, работа, правительство россии, новости
Кабмин упростил трудоустройство работников из приграничных регионов
Эвакуированные с приграничья сотрудники смогут устраиваться на работу по упрощенной схеме
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Эвакуированным из приграничных регионов РФ гражданам и сотрудникам простаивающих предприятий соответствующих областей упростили порядок трудоустройства. Такое постановление принято на заседании правительства России.
"Работники находящихся в простое предприятий из приграничных регионов, а также граждане, эвакуированные с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, смогут трудоустраиваться к другому работодателю на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, у многих эвакуированных жителей приграничных районов не было возможности официально уволиться, поэтому на новом месте приходится устраиваться на работу временно. Зачастую такие граждане не имеют на руках документов об образовании или квалификации.
"Постановлением правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда", – пояснил глава правительства.
Аналогичный механизм уже применялся при трудоустройстве граждан из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.
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