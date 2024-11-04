https://crimea.ria.ru/20241104/zakharova-nazvala-vybory-v-moldavii-samymi-nedemokratichnymi-1141609948.html

Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными

Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными

Прошедшие в Молдавии президентские выборы стали самой недемократической избирательной кампанией за всю историю независимости этой страны. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T21:34

2024-11-04T21:34

2024-11-04T21:49

мария захарова

молдавия

выборы

майя санду

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Прошедшие в Молдавии президентские выборы стали самой недемократической избирательной кампанией за всю историю независимости этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат также указала на дискриминацию официальным Кишиневом молдавских избирателей, проживающих в России. Для молдавской диаспоры в РФ, численность которой составляет до 500 тысяч человек, было открыто, как и в первом туре, только два избирательных участка. Тогда как в Западной Европе и Северной Америке, где также проживает около полумиллиона молдаван, было сформировано более 200 участков, а в ряде стран гражданам Молдавии было разрешено голосовать по почте.По словам Захаровой, результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майи Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада. В то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, "вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей", указала официальный представитель МИД.Она также отметила, что итоги второго тура президентских выборов подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС. Захарова при этом выразила надежду, что оставшееся у власти руководство республики "не будет углублять раскол общества и идти на поводу западных кредиторов, а встанет на путь уважения интересов большинства собственных граждан, проживающих в самой Молдавии, а не странах Запада".Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов, Александр Стояногло – 44,67%. После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Партия социалистов Молдавии, от которой баллотировался Стояногло, заявила, что не признает результаты голосования голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, молдавия, выборы, майя санду, новости, мнения