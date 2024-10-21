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В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции

В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции

Референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС, поскольку он в первую очередь направлен на то, чтобы наделить национальный парламент... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T08:41

2024-10-21T08:41

2024-10-21T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС, поскольку он в первую очередь направлен на то, чтобы наделить национальный парламент полномочиями принимать решения по изменению Конституции простым большинством голосов. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Ранее сообщалось, что в Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. В первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому президент Молдавии будет избран во втором туре 3 ноября. Также в этот день проходил референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". "Референдум евроинтеграции – это всего лишь красивая обертка. На референдуме выносится вопрос о том, чтобы наделить национальный парламент полномочиями принимать решения по изменению Конституции простым большинством голосов. И можно только представить, чего успеют накреативить представители правящей партии "Действие и солидарность" (правоцентристская либеральная проевропейская политическая партия Республики Молдова - ред.) до следующих парламентских выборов, если референдум будет успешным для его организаторов", - сказала Харитонова.В случае "успешного" референдума Молдавия может на законодательном уровне лишиться нейтралитета, более того, это "возможность прописать в преамбуле Конституции однозначность европейского курса республики, что автоматически означает: все, кто выступает против евроинтеграции, будут вне закона", считает эксперт."Референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС. В обозримой перспективе Молдавию точно не возьмут в ЕС, потому что наряду с Украиной это самая бедная страна Европы. К тому же, с огромным количеством проблем управленческого характера, которые кто-то должен решать, а Евросоюз сейчас занят совершенно другим - у них максимально глубокое вовлечение в украинскую тематику", - объяснят Харитонова.Кроме того, вступление в ЕС, учитывая опыт, например, Прибалтийских республик, почти автоматически означает вступление в НАТО.По мнению Харитоновой, блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

https://crimea.ria.ru/20241020/zapad-dal-kart-blansh-rezhimu-sandu-politolog-o-khode-vyborov-v-moldavii-1141224734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, молдавия, европейский союз (ес), в мире, 25-летие общекрымского референдума 1991 года, новости, мнения, коллективный запад, наталья харитонова