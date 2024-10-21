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Евроинтеграция Молдавии - за что проголосовали избиратели

Евроинтеграция Молдавии - за что проголосовали избиратели - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Евроинтеграция Молдавии - за что проголосовали избиратели

После обработки 97,66% протоколов на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС число противников и сторонников евроинтеграции разделилось практически поровну, с... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T06:48

2024-10-21T06:48

2024-10-21T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. После обработки 97,66% протоколов на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС число противников и сторонников евроинтеграции разделилось практически поровну, с незначительным перевесом последних. Об этом пишет РИА Новости.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".В Гагаузии по итогам обработки всех протоколов против евроинтеграции высказались почти 95% избирателей. В Приднестровье против вступления в ЕС высказались 62,56% избирателей, за — 37,44%.Одновременно в воскресенье в Молдавии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, поэтому выбирать лидера страны будут во втором туре 3 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в МолдавииВыборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, выборы, референдум, майя санду, европейский союз (ес), новости, политика