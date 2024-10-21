https://crimea.ria.ru/20241021/vybory-v-moldavii-idut-na-vtoroy-krug-1141229027.html
Выборы в Молдавии идут на второй круг
Выборы в Молдавии идут на второй круг - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Выборы в Молдавии идут на второй круг
Президент Молдавии будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T06:15
2024-10-21T06:15
2024-10-21T06:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент Молдавии будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.В Гагаузии по итогам обработки всех протоколов Санду набрала только 2,26% голосов, к Стояногло — 48,67%.В Приднестровье, где также были открыты избирательный участки, после обработки 100% протоколов Стояногло получил 35,41% голосов, Санду - 25,21%.Всего на выборах президента Молдавии баллотировались 11 кандидатов.При этом, как пишет РИА Новости, с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений, в том числе незаконной агитации, давлении на избирателей, присутствии полиции на участках, использовании символов ЕС, порчу бюллетеней и т.д..В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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молдавия, выборы, майя санду, в мире, политика, общество, новости
Выборы в Молдавии идут на второй круг
Президента Молдавии изберут во втором туре 3 ноября - предварительные данные ЦИК
06:15 21.10.2024 (обновлено: 06:40 21.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент Молдавии будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.
После обработки 95% голосов действующий президент Майя Санду получает 39,87% голосов, экс-генпрокурор Александр Стояногло - 27,58, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 13,74% голосов.
В Гагаузии по итогам обработки всех протоколов Санду набрала только 2,26% голосов, к Стояногло — 48,67%.
В Приднестровье, где также были открыты избирательный участки, после обработки 100% протоколов Стояногло получил 35,41% голосов, Санду - 25,21%.
Всего на выборах президента Молдавии баллотировались 11 кандидатов.
При этом, как пишет РИА Новости, с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений, в том числе незаконной агитации, давлении на избирателей, присутствии полиции на участках, использовании символов ЕС, порчу бюллетеней и т.д..
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы
, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
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