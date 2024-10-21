https://crimea.ria.ru/20241021/vybory-v-moldavii-idut-na-vtoroy-krug-1141229027.html

Выборы в Молдавии идут на второй круг

Выборы в Молдавии идут на второй круг - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Выборы в Молдавии идут на второй круг

Президент Молдавии будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T06:15

2024-10-21T06:15

2024-10-21T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент Молдавии будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.В Гагаузии по итогам обработки всех протоколов Санду набрала только 2,26% голосов, к Стояногло — 48,67%.В Приднестровье, где также были открыты избирательный участки, после обработки 100% протоколов Стояногло получил 35,41% голосов, Санду - 25,21%.Всего на выборах президента Молдавии баллотировались 11 кандидатов.При этом, как пишет РИА Новости, с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений, в том числе незаконной агитации, давлении на избирателей, присутствии полиции на участках, использовании символов ЕС, порчу бюллетеней и т.д..В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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молдавия, выборы, майя санду, в мире, политика, общество, новости