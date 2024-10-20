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Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
С точки зрения различных махинаций, использования административного ресурса и изоляции той части электората, которая гипотетически может проголосовать против... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T17:51
2024-10-20T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С точки зрения различных махинаций, использования административного ресурса и изоляции той части электората, которая гипотетически может проголосовать против действующей власти, выборы в Молдавии являются непрозрачными. Запад дал полный карт-бланш режиму Санду на использование любых махинаций, такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.По словам эксперта, это самые "непрозрачные выборы" с точки зрения махинаций и манипуляций, использования административного ресурса."Максимально изолирована та часть электората, которая гипотетически может проголосовать против режима Санду, ее кандидатуры на республиканском референдуме. Это видно, например, из распределения избирательных участков по странам. Так, в Российской Федерации открыли всего два участка примерно на 500 тысяч человек - проживающих здесь граждан Молдавии", - сказала Харитонова. И уточнила, что при этом в США и на севере Европы было введено голосование по почте.Кроме того, по мнению эксперта, в Молдавии ведется "жесткий прессинг в отношении оппозиции", представителей которой не допускают телеканалы, в их домах проходят обыски, их задерживают, а агитационные материалы изымают.В этих условиях, учитывая запредельные масштабы фальсификации, Харитонова не исключила, что "все приличия будут отброшены и все решится уже в первом туре".Ранее Харитонова также высказала мнение, что блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3 процента.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеМосква будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию – МИД
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новости, молдавия, майя санду, выборы, мнения, наталья харитонова
Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

Запад закрывает глаза на махинации режима Санду в ходе выборов в Молдавии

17:51 20.10.2024 (обновлено: 17:52 20.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С точки зрения различных махинаций, использования административного ресурса и изоляции той части электората, которая гипотетически может проголосовать против действующей власти, выборы в Молдавии являются непрозрачными. Запад дал полный карт-бланш режиму Санду на использование любых махинаций, такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

"Так как Запад дал полный карт-бланш режиму Санду (баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду – ред.) на использование любых махинаций и любых технологий для того, чтобы она победила, то крайне высока вероятность того, что так и случится", - сказала Харитонова в комментарии РИА Новости Крым.

По словам эксперта, это самые "непрозрачные выборы" с точки зрения махинаций и манипуляций, использования административного ресурса.
"Максимально изолирована та часть электората, которая гипотетически может проголосовать против режима Санду, ее кандидатуры на республиканском референдуме. Это видно, например, из распределения избирательных участков по странам. Так, в Российской Федерации открыли всего два участка примерно на 500 тысяч человек - проживающих здесь граждан Молдавии", - сказала Харитонова.
И уточнила, что при этом в США и на севере Европы было введено голосование по почте.
Кроме того, по мнению эксперта, в Молдавии ведется "жесткий прессинг в отношении оппозиции", представителей которой не допускают телеканалы, в их домах проходят обыски, их задерживают, а агитационные материалы изымают.
В этих условиях, учитывая запредельные масштабы фальсификации, Харитонова не исключила, что "все приличия будут отброшены и все решится уже в первом туре".
Ранее Харитонова также высказала мнение, что блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3 процента.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиМолдавияМайя СандуВыборыМненияНаталья Харитонова
 
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