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Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Запад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

С точки зрения различных махинаций, использования административного ресурса и изоляции той части электората, которая гипотетически может проголосовать против... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T17:51

2024-10-20T17:51

2024-10-20T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. С точки зрения различных махинаций, использования административного ресурса и изоляции той части электората, которая гипотетически может проголосовать против действующей власти, выборы в Молдавии являются непрозрачными. Запад дал полный карт-бланш режиму Санду на использование любых махинаций, такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.По словам эксперта, это самые "непрозрачные выборы" с точки зрения махинаций и манипуляций, использования административного ресурса."Максимально изолирована та часть электората, которая гипотетически может проголосовать против режима Санду, ее кандидатуры на республиканском референдуме. Это видно, например, из распределения избирательных участков по странам. Так, в Российской Федерации открыли всего два участка примерно на 500 тысяч человек - проживающих здесь граждан Молдавии", - сказала Харитонова. И уточнила, что при этом в США и на севере Европы было введено голосование по почте.Кроме того, по мнению эксперта, в Молдавии ведется "жесткий прессинг в отношении оппозиции", представителей которой не допускают телеканалы, в их домах проходят обыски, их задерживают, а агитационные материалы изымают.В этих условиях, учитывая запредельные масштабы фальсификации, Харитонова не исключила, что "все приличия будут отброшены и все решится уже в первом туре".Ранее Харитонова также высказала мнение, что блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, перевооружение Молдавии силами Германии, Франции и Польши является частью программы для реализации провокаций против РФ через Приднестровье.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3 процента.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента и референдум: исторический день в МолдавииЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеМосква будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию – МИД

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новости, молдавия, майя санду, выборы, мнения, наталья харитонова