https://crimea.ria.ru/20241105/korotkaya-rabochaya-nedelya-nachalas-v-rossii-1141612570.html

Короткая рабочая неделя началась в России

Короткая рабочая неделя началась в России - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Короткая рабочая неделя началась в России

Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня – с 5 по 8 ноября включительно, поскольку накануне, 4 ноября, в стране отмечался... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T07:28

2024-11-05T07:28

2024-11-05T07:28

новости

россия

производственный календарь

общество

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/73/1116307336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42acbfcdfece964cf0c71e3443368ee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня – с 5 по 8 ноября включительно, поскольку накануне, 4 ноября, в стране отмечался День народного единства.При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне работали шесть дней, так как 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240725/skolko-budut-otdykhat-rossiyane-na-novogodnie-prazdniki-v-2025-godu-1139116663.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, производственный календарь, общество, праздники и памятные даты