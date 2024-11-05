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Короткая рабочая неделя началась в России - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Короткая рабочая неделя началась в России
Короткая рабочая неделя началась в России - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Короткая рабочая неделя началась в России
Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня – с 5 по 8 ноября включительно, поскольку накануне, 4 ноября, в стране отмечался... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T07:28
2024-11-05T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня – с 5 по 8 ноября включительно, поскольку накануне, 4 ноября, в стране отмечался День народного единства.При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне работали шесть дней, так как 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, производственный календарь, общество, праздники и памятные даты
Короткая рабочая неделя началась в России

Четырехдневная рабочая неделя началась в России

07:28 05.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота в офисе. Архивное фото
Работа в офисе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня – с 5 по 8 ноября включительно, поскольку накануне, 4 ноября, в стране отмечался День народного единства.
При этом на неделе с 28 октября по 2 ноября россияне работали шесть дней, так как 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.
День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.
Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.
23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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