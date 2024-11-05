Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара
Магнитные бури произойдут на Земле 6 и 7 ноября
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Согласно прогнозам ученых, геомагнитный удар случится во второй половине среды, но не превысит ровня G1, то есть самого слабого в классификации. Но на следующий день, 7 ноября, буря разыграется уже в шесть часов утра, достигнет уровня и продлится с перерывами вплоть до 18 часов. Далее в течение суток магнитосфера будет спокойной.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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