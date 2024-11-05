https://crimea.ria.ru/20241105/magnitnaya-burya-priblizhaetsya-k-zemle-kogda-zhdat-udara-1141615016.html

Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара

Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара

Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T09:44

2024-11-05T09:44

2024-11-05T09:44

магнитные бури

космос

солнце

новости

стихия

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на ЗемлеКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, новости, стихия, земля