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Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара
Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара
Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T09:44
2024-11-05T09:44
магнитные бури
космос
солнце
новости
стихия
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на ЗемлеКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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магнитные бури, космос, солнце, новости, стихия, земля
Магнитная буря приближается к Земле: когда ждать удара

Магнитные бури произойдут на Земле 6 и 7 ноября

09:44 05.11.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
Охлаждение плазмы в магнитных петлях на фазе спада солнечной вспышки
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря придет на Землю в среду, 6 ноября, и продержится до четверга, 7 ноября, включительно. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Согласно прогнозам ученых, геомагнитный удар случится во второй половине среды, но не превысит ровня G1, то есть самого слабого в классификации. Но на следующий день, 7 ноября, буря разыграется уже в шесть часов утра, достигнет уровня и продлится с перерывами вплоть до 18 часов. Далее в течение суток магнитосфера будет спокойной.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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Магнитные бурикосмосСолнцеНовостиСтихияЗемля
 
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