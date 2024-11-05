https://crimea.ria.ru/20241105/rossiya-vyvela-na-orbitu-rekordnoe-kolichestvo-sputnikov-vyvedeno--1141616496.html

Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников

Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Россия вывела на орбиту рекордное количество спутников

В космос одновременно было запущено рекордное количество российских спутников. В качестве попутной нагрузки разгонный бок "Фрегат" доставил на орбиту Земли 49... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T10:50

2024-11-05T10:50

2024-11-05T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В космос одновременно было запущено рекордное количество российских спутников. В качестве попутной нагрузки разгонный бок "Фрегат" доставил на орбиту Земли 49 российских, а также иностранные космические аппараты, сообщили в Роскосмосе.Ранее от "Фрегата" отделились гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2. Таким образом, на орбиту был доставлен 51 российский спутник, что стало абсолютным рекордом в истории отечественной космонавтики."В интересах проводимой Роскосмосом совместно с высшими учебными заведениями страны программы "УниверСат" в космос доставлены шесть спутников формата CubeSat", – уточнили в Роскосмосе.CubeSat – это малые космические аппараты, разработанные российскими университетами для расширения функционала спутников, выполняющих гидрометеорологические задачи. Все запущенные аппараты уже взяты под управление, уточнили в Роскосмосе.23 сентября в Роскосмосе сообщили об успешном возращении на Землю международного экипажа космонавтов в составе Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта НАСА Трейси Дайсон. Команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая среди звезд: к 40-летию выхода в открытый космос Светланы СавицкойУченые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруВпервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, новости, наука и технологии, космодром "восточный"