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Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю
Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю
Образцы грунта с обратной стороны Луны впервые в истории доставлены на Землю с помощью аппарата "Чанъэ-6". Трансляцию его посадки ведет Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T10:09
2024-06-25T10:09
луна
земля
космос
китай
монголия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Образцы грунта с обратной стороны Луны впервые в истории доставлены на Землю с помощью аппарата "Чанъэ-6". Трансляцию его посадки ведет Центральное телевидение Китая."Чанъэ-6" с образцами грунта во вторник успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.В начале июня стало известно, что китайский зонд "Чанъэ-6" прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен.По информации Китайского национального космического управления (CNSA), модуль зонда для выбора наиболее подходящей точки посадки использовал лазерное 3D-сканирование.Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.В августе 2023 года к Южному полюсу Луны с космодрома "Восточный" была отправлена автоматическая станция "Луна-25". Через несколько дней на ней произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.В конце мая текшего года Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – РоскосмосНАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиНа орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
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луна, земля, космос, китай, монголия
Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю

Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю

10:09 25.06.2024
 
© Роскосмос"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Луна-25 сделала первый снимок лунной поверхности
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Образцы грунта с обратной стороны Луны впервые в истории доставлены на Землю с помощью аппарата "Чанъэ-6". Трансляцию его посадки ведет Центральное телевидение Китая.
"Чанъэ-6" с образцами грунта во вторник успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.
В начале июня стало известно, что китайский зонд "Чанъэ-6" прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен.
По информации Китайского национального космического управления (CNSA), модуль зонда для выбора наиболее подходящей точки посадки использовал лазерное 3D-сканирование.
Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.
В августе 2023 года к Южному полюсу Луны с космодрома "Восточный" была отправлена автоматическая станция "Луна-25". Через несколько дней на ней произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
Позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.
В конце мая текшего года Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25".
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