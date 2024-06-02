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Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны
Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны
На Южном полюсе – обратной стороне Луны прилунился китайский зонд. О технологическом прорыве сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайское национальное... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. На Южном полюсе – обратной стороне Луны прилунился китайский зонд. О технологическом прорыве сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).По информации CNSA, посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" для выбора наиболее подходящей точки посадки использовал лазерное 3D-сканирование. Сначала аппарат завис на расстоянии 100 метров до поверхности естественного спутника Земли, а после начал медленный вертикальный спуск.Двигатель был выключен перед самой посадкой, и уже в состоянии свободного падения зонд успешно прилунился.CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.В августе 2023 года к Южному полюсу Луны с космодрома "Восточный" была отправлена автоматическая станция "Луна-25". Через несколько дней на ней произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.В конце мая текшего года Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – РоскосмосНАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиНа орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
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китай, луна, космос, новости
Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны
Китайский зонд при помощи лазерного 3D-сканирования прилунился на обратной стороне Луны
07:49 02.06.2024 (обновлено: 14:29 02.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. На Южном полюсе – обратной стороне Луны прилунился китайский зонд. О технологическом прорыве сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
"Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня в 6.23 (01.23 мск) успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", - пишет РИА Новости.
По информации CNSA, посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" для выбора наиболее подходящей точки посадки использовал лазерное 3D-сканирование. Сначала аппарат завис на расстоянии 100 метров до поверхности естественного спутника Земли, а после начал медленный вертикальный спуск.
Двигатель был выключен перед самой посадкой, и уже в состоянии свободного падения зонд успешно прилунился.
CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.
В августе 2023 года к Южному полюсу Луны с космодрома "Восточный" была отправлена
автоматическая станция "Луна-25". Через несколько дней на ней произошла нештатная ситуация
, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.
Позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной
столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.
В конце мая текшего года Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что найден кратер
, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25".
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