https://crimea.ria.ru/20240602/tekhnologicheskiy-proryv-kitayskiy-zond-prilunilsya-na-yuzhnom-polyuse-luny-1137794715.html

Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны

Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Технологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны

На Южном полюсе – обратной стороне Луны прилунился китайский зонд. О технологическом прорыве сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайское национальное... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T07:49

2024-06-02T07:49

2024-06-02T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. На Южном полюсе – обратной стороне Луны прилунился китайский зонд. О технологическом прорыве сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).По информации CNSA, посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" для выбора наиболее подходящей точки посадки использовал лазерное 3D-сканирование. Сначала аппарат завис на расстоянии 100 метров до поверхности естественного спутника Земли, а после начал медленный вертикальный спуск.Двигатель был выключен перед самой посадкой, и уже в состоянии свободного падения зонд успешно прилунился.CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.В августе 2023 года к Южному полюсу Луны с космодрома "Восточный" была отправлена автоматическая станция "Луна-25". Через несколько дней на ней произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.Позже заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной столкновения автоматической станции "Луна-25" с естественным спутником Земли стала нештатная работа двигателя.В конце мая текшего года Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что найден кратер, образовавшийся при падении аппарата "Луна-25".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – РоскосмосНАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник ЗемлиНа орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, луна, космос, новости