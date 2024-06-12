https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-i-kitay-sozdadut-mezhdunarodnuyu-nauchnuyu-lunnuyu-stantsiyu--zakon-1138049485.html

Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон

Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий закон размещен на... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T10:33

2024-06-12T10:33

2024-06-12T10:33

владимир путин (политик)

закон и право

россия

китай

луна

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.Задачей лунной станции станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой возможности обеспечить присутствие человека на Луне.Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

россия

китай

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, китай, луна, космос, новости