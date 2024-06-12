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Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон
Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий закон размещен на... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T10:33
2024-06-12T10:33
2024-06-12T10:33
владимир путин (политик)
закон и право
россия
китай
луна
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.Задачей лунной станции станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой возможности обеспечить присутствие человека на Луне.Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, россия, китай, луна, космос, новости
Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании лунной станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Соответствующий закон размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области Международной научной лунной станции, подписанное в городе Москве и городе Пекине 25 ноября 2022 года", - сказано в тексте документа.
Задачей лунной станции станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные эксперименты и проверка технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой возможности обеспечить присутствие человека на Луне.
Реализация соглашения, как отмечалось, будет способствовать укреплению стратегического партнерства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.