https://crimea.ria.ru/20241105/zemletryasenie-proizoshlo-v-kazakhstane---chto-izvestno-1141615366.html
Землетрясение произошло в Казахстане - что известно
Землетрясение произошло в Казахстане - что известно - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Землетрясение произошло в Казахстане - что известно
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в восточной части Казахстана утром во вторник. Об этом сообщается на официальном сайте европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T09:59
2024-11-05T09:59
2024-11-05T09:59
землетрясение
казахстан
происшествия
новости
стихия
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в восточной части Казахстана утром во вторник. Об этом сообщается на официальном сайте европейского сейсмологического центра.По данным ученых, толчки зафиксированы в 5 ноября в 05.00 по времени UTC или в 8.00 по Москве. Их очаг залегал на 10-километровой глубине, в 28-ми километрах к востоку от Алматы с населением 2 млн человек и в километре к востоку от 42-тысячного города Талгара.О разрушениях и потерпевших к этому времени не сообщается.Также утром 5 ноября землетрясения магнитудой до 3 баллов фиксировали в Турции, Греции, у берегов Исландии и в ряде других регионов планеты, толчки магнитудой 5 баллов произошли в Колумбии и на Филиппинах.31 октября землетрясения магнитудой до 4,6, фиксировали в Бурятии и на Камчатке, 23 октября толик магнитудой 3,6 произошло в центральной части Турции. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореНа Камчатке произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, казахстан, происшествия, новости, стихия, природа
Землетрясение произошло в Казахстане - что известно
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане - европейский сейсмоцентр