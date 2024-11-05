https://crimea.ria.ru/20241105/zemletryasenie-proizoshlo-v-kazakhstane---chto-izvestno-1141615366.html

Землетрясение произошло в Казахстане - что известно

Землетрясение произошло в Казахстане - что известно - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Землетрясение произошло в Казахстане - что известно

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в восточной части Казахстана утром во вторник. Об этом сообщается на официальном сайте европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T09:59

2024-11-05T09:59

2024-11-05T09:59

землетрясение

казахстан

происшествия

новости

стихия

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в восточной части Казахстана утром во вторник. Об этом сообщается на официальном сайте европейского сейсмологического центра.По данным ученых, толчки зафиксированы в 5 ноября в 05.00 по времени UTC или в 8.00 по Москве. Их очаг залегал на 10-километровой глубине, в 28-ми километрах к востоку от Алматы с населением 2 млн человек и в километре к востоку от 42-тысячного города Талгара.О разрушениях и потерпевших к этому времени не сообщается.Также утром 5 ноября землетрясения магнитудой до 3 баллов фиксировали в Турции, Греции, у берегов Исландии и в ряде других регионов планеты, толчки магнитудой 5 баллов произошли в Колумбии и на Филиппинах.31 октября землетрясения магнитудой до 4,6, фиксировали в Бурятии и на Камчатке, 23 октября толик магнитудой 3,6 произошло в центральной части Турции. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном мореНа Камчатке произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, казахстан, происшествия, новости, стихия, природа