https://crimea.ria.ru/20241021/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-1141233249.html

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

На границе Кыргызстана и Таджикистана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информация об этом размещена на сайте Института сейсмологии... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T10:29

2024-10-21T10:29

2024-10-21T10:29

землетрясение

таджикистан

киргизия

сейсмология

происшествия

стихия

природа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На границе Кыргызстана и Таджикистана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информация об этом размещена на сайте Института сейсмологии НАНПо предварительной информации радио "Спутник Кыргызстан", жертв и разрушений нет.16 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Ранее, 11 октября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров.По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияМощные землетрясения произошли в двух регионах России

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киргизия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, таджикистан, киргизия, сейсмология, происшествия, стихия, природа, новости