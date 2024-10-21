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Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана
На границе Кыргызстана и Таджикистана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информация об этом размещена на сайте Института сейсмологии... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T10:29
2024-10-21T10:29
землетрясение
таджикистан
киргизия
сейсмология
происшествия
стихия
природа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На границе Кыргызстана и Таджикистана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информация об этом размещена на сайте Института сейсмологии НАНПо предварительной информации радио "Спутник Кыргызстан", жертв и разрушений нет.16 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Ранее, 11 октября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров.По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияМощные землетрясения произошли в двух регионах России
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землетрясение, таджикистан, киргизия, сейсмология, происшествия, стихия, природа, новости
Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

10:29 21.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На границе Кыргызстана и Таджикистана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5. Информация об этом размещена на сайте Института сейсмологии НАН
"Очаг землетрясения располагается: на границе Кыргызстана -Таджикистана, в горах Заалайского хребта", - говорится в сообщении.
По предварительной информации радио "Спутник Кыргызстан", жертв и разрушений нет.
16 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Ранее, 11 октября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.
На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров.
По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗемлетрясениеТаджикистанКиргизияСейсмологияПроисшествияСтихияПриродаНовости
 
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