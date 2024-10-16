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Мощное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Мощное землетрясение произошло в Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Мощное землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T11:16
2024-10-16T11:16
землетрясение
турция
происшествия
сейсмология
природа
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новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 10:46 (совпадает с московским).Очаг залегал на глубине 10 километров.О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.В пятницу, 11 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров.По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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землетрясение, турция, происшествия, сейсмология, природа, стихия, новости, в мире
Мощное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции

11:16 16.10.2024
 
Эпицентр землетрясения
Эпицентр землетрясения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 10:46 (совпадает с московским).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
В пятницу, 11 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.
На сейсмостанции "Симферополь" уточнили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров.
По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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