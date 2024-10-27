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На Камчатке произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
На Камчатке произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 27.10.2024
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, толчки ощутили жители Петропавловска, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T11:08
2024-10-27T11:29
землетрясение
камчатка
стихия
сейсмология
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, толчки ощутили жители Петропавловска, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.По данным ведомства, ощущаемое землетрясение произошло 27 октября в 16:49 по местному времени.Сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась, добавили в ведомстве.23 октября землетрясение магнитудой 3,6 произошло в центральной части Турции. 21 октября подземные толчки магнитудой 4,5 случились на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщали в Институте сейсмологии НАН. Очаг располагался в горах Заалайского хребта.16 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. 11 октября землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияМощные землетрясения произошли в двух регионах России
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землетрясение, камчатка, стихия, сейсмология, происшествия, новости
На Камчатке произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке

11:08 27.10.2024 (обновлено: 11:29 27.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, толчки ощутили жители Петропавловска, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.
По данным ведомства, ощущаемое землетрясение произошло 27 октября в 16:49 по местному времени.
"Магнитуда подземного толчка - 5,6. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково", - говорится в сообщении.
Сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась, добавили в ведомстве.
23 октября землетрясение магнитудой 3,6 произошло в центральной части Турции. 21 октября подземные толчки магнитудой 4,5 случились на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщали в Институте сейсмологии НАН. Очаг располагался в горах Заалайского хребта.
16 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. 11 октября землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗемлетрясениеКамчаткаСтихияСейсмологияПроисшествияНовости
 
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