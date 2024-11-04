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Главное за день: 4 ноября

Главное за день: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Главное за день: 4 ноября

В России отметили День народного единства. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики. Глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T21:56

2024-11-04T21:56

2024-11-04T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отметили День народного единства. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о планах англосаксов втравить Европу в войну с Россией. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду военных и энергетических объектов на Украине. Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День народного единства в РоссииРоссия в 20-й раз отметила День народного единства. По всей стране прошли праздничные гуляния, концерты, гастрономические фестивали, спортивные и другие развлекательные мероприятия.Так, в Севастополе на центральных городских улицах открылась выставка, показывающая разнообразие народов России, их культур, традиций и ремесел в детских рисунках. Кроме того, в городе на площади Нахимова начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история". Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы".А в Геническе Херсонской области развернули флаг России площадью 500 квадратных метров. Также в городском парке состоялся праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра, для гостей были проведены мастер-классы и турниры.Президент России Владимир Путин в Москве возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и пообщался с активистами общественных и молодежных организаций. В частности, в беседе с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области глава государства заверил, что Курская область будет полностью зачищена от противника.Второй тур выборов президента МолдавииЦентризбирком Молдавии объявил итоги второго тура выборов президента страны. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,67%.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой был Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования.Самоубийственная авантюра ЕвропыМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее", заявил, что США и Британия готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией.По словам главы МИД, англосаксы рассматривают этот вариант как запасной, на случай если киевский режим не справится с задачей нанести России стратегическое поражение на поле боя.Как отметил Лавров, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".Удары по объектам на УкраинеВооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли очередные удары по различным объектам на Украине.По данным Минобороны РФ, поражены инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ.Кроме того, под удар попали цеха производства и место хранения безэкипажных катеров.Отставки губернаторовГубернаторы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров практически одновременно объявили о том, что уходят в отставку.В частности, Голубев, руководивший Ростовской областью с 2010 года, сообщил, что принял такое решение в связи с переходом на другую работу. На какую именно, он не уточнил.Тамбовский губернатор Егоров, проработавший на этом посту три года, объяснил свою отставку такими словами: "Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять".Выборы новых губернаторов двух областей состоятся в Единый день голосования в сентябре следующего года. На этот период будут назначены временно исполняющие обязанности руководителей данных регионов.

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https://crimea.ria.ru/20241104/anomalno-kholodnyy-noyabr-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1141571156.html

https://crimea.ria.ru/20241104/armiya-rossii-razbombila-obekty-energetiki-i-neftezavod-na-ukraine-1141602012.html

https://crimea.ria.ru/20241104/putin-naznachil-vrio-tambovskoy-i-rostovskoy-oblastey-1141609536.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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