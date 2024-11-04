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Главное за день: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Главное за день: 4 ноября
Главное за день: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Главное за день: 4 ноября
В России отметили День народного единства. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики. Глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T21:56
2024-11-04T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отметили День народного единства. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о планах англосаксов втравить Европу в войну с Россией. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду военных и энергетических объектов на Украине. Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День народного единства в РоссииРоссия в 20-й раз отметила День народного единства. По всей стране прошли праздничные гуляния, концерты, гастрономические фестивали, спортивные и другие развлекательные мероприятия.Так, в Севастополе на центральных городских улицах открылась выставка, показывающая разнообразие народов России, их культур, традиций и ремесел в детских рисунках. Кроме того, в городе на площади Нахимова начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история". Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы".А в Геническе Херсонской области развернули флаг России площадью 500 квадратных метров. Также в городском парке состоялся праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра, для гостей были проведены мастер-классы и турниры.Президент России Владимир Путин в Москве возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и пообщался с активистами общественных и молодежных организаций. В частности, в беседе с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области глава государства заверил, что Курская область будет полностью зачищена от противника.Второй тур выборов президента МолдавииЦентризбирком Молдавии объявил итоги второго тура выборов президента страны. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,67%.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой был Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования.Самоубийственная авантюра ЕвропыМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее", заявил, что США и Британия готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией.По словам главы МИД, англосаксы рассматривают этот вариант как запасной, на случай если киевский режим не справится с задачей нанести России стратегическое поражение на поле боя.Как отметил Лавров, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".Удары по объектам на УкраинеВооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли очередные удары по различным объектам на Украине.По данным Минобороны РФ, поражены инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ.Кроме того, под удар попали цеха производства и место хранения безэкипажных катеров.Отставки губернаторовГубернаторы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров практически одновременно объявили о том, что уходят в отставку.В частности, Голубев, руководивший Ростовской областью с 2010 года, сообщил, что принял такое решение в связи с переходом на другую работу. На какую именно, он не уточнил.Тамбовский губернатор Егоров, проработавший на этом посту три года, объяснил свою отставку такими словами: "Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять".Выборы новых губернаторов двух областей состоятся в Единый день голосования в сентябре следующего года. На этот период будут назначены временно исполняющие обязанности руководителей данных регионов.
https://crimea.ria.ru/20241104/my-odnoy-krovi-kak-krymchanam-udaetsya-sokhranyat-mir-i-soglasie-v-regione-1141530860.html
https://crimea.ria.ru/20241104/zakharova-nazvala-vybory-v-moldavii-samymi-nedemokratichnymi-1141609948.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, общество
Главное за день: 4 ноября

Главные события и заявления понедельника, 4 ноября

21:56 04.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В России отметили День народного единства. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о планах англосаксов втравить Европу в войну с Россией. Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду военных и энергетических объектов на Украине. Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

День народного единства в России

Россия в 20-й раз отметила День народного единства. По всей стране прошли праздничные гуляния, концерты, гастрономические фестивали, спортивные и другие развлекательные мероприятия.
Так, в Севастополе на центральных городских улицах открылась выставка, показывающая разнообразие народов России, их культур, традиций и ремесел в детских рисунках. Кроме того, в городе на площади Нахимова начал работать мультимедийный автопоезд "Россия – моя история". Гости могут посетить пять мультимедийных вагонов. Основу исторической экспозиции автопоезда составляют выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы".
А в Геническе Херсонской области развернули флаг России площадью 500 квадратных метров. Также в городском парке состоялся праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра, для гостей были проведены мастер-классы и турниры.
Президент России Владимир Путин в Москве возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и пообщался с активистами общественных и молодежных организаций. В частности, в беседе с участниками военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области глава государства заверил, что Курская область будет полностью зачищена от противника.
Крымчане рассказали о многонациональном мире в регионе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
07:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мы одной крови: как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе

Второй тур выборов президента Молдавии

Центризбирком Молдавии объявил итоги второго тура выборов президента страны. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства Майя Санду набрала 55,33% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,67%.
После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Партия социалистов Молдавии, кандидатом от которой был Стояногло, заявила о непризнании итогов голосования на участках за рубежом и назвала Майю Санду "нелегитимным президентом".
Руководство политсилы заявило, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровье и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа".В частности, по словам социалистов, было необоснованно сокращено количество избирательных участков, блокирован доступа избирателей к участкам для голосования.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
21:34
Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными

Самоубийственная авантюра Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее", заявил, что США и Британия готовят континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией.
По словам главы МИД, англосаксы рассматривают этот вариант как запасной, на случай если киевский режим не справится с задачей нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Как отметил Лавров, сама идея воевать до победы с Россией бессмысленна и "как минимум резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем".
Табличка Купаться запрещено в фонтане - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
20:15Радио "Спутник в Крыму"
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю

Удары по объектам на Украине

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли очередные удары по различным объектам на Украине.
По данным Минобороны РФ, поражены инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ.
Кроме того, под удар попали цеха производства и место хранения безэкипажных катеров.
Украинский пожарный
12:28
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине

Отставки губернаторов

Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров практически одновременно объявили о том, что уходят в отставку.
В частности, Голубев, руководивший Ростовской областью с 2010 года, сообщил, что принял такое решение в связи с переходом на другую работу. На какую именно, он не уточнил.
Тамбовский губернатор Егоров, проработавший на этом посту три года, объяснил свою отставку такими словами: "Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять".
Выборы новых губернаторов двух областей состоятся в Единый день голосования в сентябре следующего года. На этот период будут назначены временно исполняющие обязанности руководителей данных регионов.
Президент РФ Владимир Путин
21:03
Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
 
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Заголовок открываемого материала
21:56Главное за день: 4 ноября
21:34Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократичными
21:03Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
20:48В Крыму планируют выращивать павловнию в промышленных масштабах
20:15Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
19:42В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерстве
19:13Венгрия продлила режим ЧС из-за конфликта на Украине еще на полгода
18:46Три поколения и сотни спектаклей: театр-дом династии Пермяковых
18:0918 населенных пунктов в Крыму остались без света
18:05Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
17:34Готовятся ли власти Молдавии к войне с Приднестровьем – мнение
17:02Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии
16:35Путин: Курская область будет зачищена от противника
16:08Очередь на Крымском мосту почти утроилась - сколько ждать проезда
15:52Ураганный ветер в Азовском море - предупреждение спасателей
15:45Партия социалистов Молдавии объявила Санду нелегитимным президентом
15:12В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
14:40Роспотребнадзор проконтролирует школы и детсады из-за вируса Коксаки
14:10Крымский мост сейчас: очередь снова быстро растет
14:02В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел
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