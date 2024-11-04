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Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку
Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T13:42
2024-11-04T13:42
2024-11-04T13:51
василий голубев
ростовская область
кадровые перестановки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.Он поблагодарил президента страны и правительство России за "внимание ко всем вопросам и конкретное содействие по инициативам региона"."Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.Василий Голубев руководил Ростовской областью с июня 2010 года. До этого он работал вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора Московской области и также возглавлял администрацию Ленинского района Подмосковья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городеВ Судаке назначен новый глава городского округаКрымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат
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РИА Новости Крым
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василий голубев, ростовская область, кадровые перестановки, новости
Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о своей отставке и переходе на другую работу
13:42 04.11.2024 (обновлено: 13:51 04.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.
"Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил президента страны и правительство России за "внимание ко всем вопросам и конкретное содействие по инициативам региона".
"Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.
Василий Голубев руководил Ростовской областью с июня 2010 года. До этого он работал вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора Московской области и также возглавлял администрацию Ленинского района Подмосковья.
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