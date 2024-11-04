https://crimea.ria.ru/20241104/gubernator-rostovskoy-oblasti-golubev-ukhodit-v-otstavku-1141603185.html

Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку

Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T13:42

2024-11-04T13:42

2024-11-04T13:51

василий голубев

ростовская область

кадровые перестановки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.Он поблагодарил президента страны и правительство России за "внимание ко всем вопросам и конкретное содействие по инициативам региона"."Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", - добавил он.Василий Голубев руководил Ростовской областью с июня 2010 года. До этого он работал вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора Московской области и также возглавлял администрацию Ленинского района Подмосковья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городеВ Судаке назначен новый глава городского округаКрымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, ростовская область, кадровые перестановки, новости