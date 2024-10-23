https://crimea.ria.ru/20241023/v-sudake-naznachen-novyy-glava-administratsii-1141297159.html
В Судаке назначен новый глава городского округа
В Судаке назначен новый глава городского округа - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Судаке назначен новый глава городского округа
Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T17:16
2024-10-23T17:16
2024-10-23T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Решение было принято на сессии Судакского городского совета третьего созыва в среду.Ранее в администрации прошел конкурс, по результатам которого на замещение вакантной должности главы администрации Судака были определены два кандидата – Кирилл Чебышев и Олег Бесараба.С 11 ноября 2021 года должность главы администрации занимал Константин Подсевалов, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий.Чебышев Кирилл Юрьевич родился 2 декабря 1993 года в Судаке. Получил высшее образование в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. После срочной службы служил инспектором ГИБДД, в 2019 году стал директором коммерческого предприятия.С 2022 года – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Женат, имеет троих детей.Награжден орденом Святого Георгия – Георгиевским крестом, а также медалями "За защиту Республики Крым", "За отвагу" и Памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков".На выборах 2024 года баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Крым. По итогам голосования прошел в состав действующего парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае назначили главу администрацииНазначена глава администрации АлуштыВ Красноперекопске выбрали главу администрации
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крым, судак, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, политика
В Судаке назначен новый глава городского округа
Главой городского округа Судак назначен Кирилл Чебышев
17:16 23.10.2024 (обновлено: 17:49 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.
Решение было принято на сессии Судакского городского совета третьего созыва в среду.
"По результатам голосования депутатов кандидатуру Кирилла Чебышева утвердили на должность главы администрации города Судака – решение было принято единогласно. Кирилл Юрьевич приступит к своим обязанностям после подписания контракта", - говорится в сообщении.
Ранее в администрации прошел конкурс, по результатам которого на замещение вакантной должности главы администрации Судака были определены два кандидата – Кирилл Чебышев и Олег Бесараба.
С 11 ноября 2021 года должность главы администрации занимал Константин Подсевалов, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий.
Чебышев Кирилл Юрьевич родился 2 декабря 1993 года в Судаке. Получил высшее образование в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. После срочной службы служил инспектором ГИБДД, в 2019 году стал директором коммерческого предприятия.
С 2022 года – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Женат, имеет троих детей.
Награжден орденом Святого Георгия – Георгиевским крестом, а также медалями "За защиту Республики Крым", "За отвагу" и Памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков".
На выборах 2024 года баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Крым. По итогам голосования прошел в состав действующего парламента.
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