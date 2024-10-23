Рейтинг@Mail.ru
В Судаке назначен новый глава городского округа - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241023/v-sudake-naznachen-novyy-glava-administratsii-1141297159.html
В Судаке назначен новый глава городского округа
В Судаке назначен новый глава городского округа - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Судаке назначен новый глава городского округа
Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T17:16
2024-10-23T17:49
крым
судак
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141297252_0:320:682:704_1920x0_80_0_0_1b69c7885ec634f23216989a58aa5dd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Решение было принято на сессии Судакского городского совета третьего созыва в среду.Ранее в администрации прошел конкурс, по результатам которого на замещение вакантной должности главы администрации Судака были определены два кандидата – Кирилл Чебышев и Олег Бесараба.С 11 ноября 2021 года должность главы администрации занимал Константин Подсевалов, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий.Чебышев Кирилл Юрьевич родился 2 декабря 1993 года в Судаке. Получил высшее образование в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. После срочной службы служил инспектором ГИБДД, в 2019 году стал директором коммерческого предприятия.С 2022 года – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Женат, имеет троих детей.Награжден орденом Святого Георгия – Георгиевским крестом, а также медалями "За защиту Республики Крым", "За отвагу" и Памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков".На выборах 2024 года баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Крым. По итогам голосования прошел в состав действующего парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае назначили главу администрацииНазначена глава администрации АлуштыВ Красноперекопске выбрали главу администрации
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141297252_0:256:682:768_1920x0_80_0_0_383ec9d95fbc234370789566cd34ec44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, политика
В Судаке назначен новый глава городского округа

Главой городского округа Судак назначен Кирилл Чебышев

17:16 23.10.2024 (обновлено: 17:49 23.10.2024)
 
© Соцсети Кирилла ЧебышеваКирилл Чебышев
Кирилл Чебышев
© Соцсети Кирилла Чебышева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.
Решение было принято на сессии Судакского городского совета третьего созыва в среду.
"По результатам голосования депутатов кандидатуру Кирилла Чебышева утвердили на должность главы администрации города Судака – решение было принято единогласно. Кирилл Юрьевич приступит к своим обязанностям после подписания контракта", - говорится в сообщении.
Ранее в администрации прошел конкурс, по результатам которого на замещение вакантной должности главы администрации Судака были определены два кандидата – Кирилл Чебышев и Олег Бесараба.
С 11 ноября 2021 года должность главы администрации занимал Константин Подсевалов, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий.
Чебышев Кирилл Юрьевич родился 2 декабря 1993 года в Судаке. Получил высшее образование в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. После срочной службы служил инспектором ГИБДД, в 2019 году стал директором коммерческого предприятия.
С 2022 года – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Женат, имеет троих детей.
Награжден орденом Святого Георгия – Георгиевским крестом, а также медалями "За защиту Республики Крым", "За отвагу" и Памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков".
На выборах 2024 года баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Крым. По итогам голосования прошел в состав действующего парламента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарае назначили главу администрации
Назначена глава администрации Алушты
В Красноперекопске выбрали главу администрации
 
КрымСудакКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма
18:46Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре
18:19Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
18:17На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
18:12В Ялте машина сбила 9-летнюю девочку
17:47В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
17:27В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
17:23В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой
17:16В Судаке назначен новый глава городского округа
16:51СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации
16:23В Турции произошел теракт – есть погибшие
16:09В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
15:52Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
15:40За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
15:26Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
14:55Путин назвал большую финансовую ошибку США
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
Лента новостейМолния