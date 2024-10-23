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В Судаке назначен новый глава городского округа

В Судаке назначен новый глава городского округа - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Судаке назначен новый глава городского округа

Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T17:16

2024-10-23T17:16

2024-10-23T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации городского округа Судак назначен ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Решение было принято на сессии Судакского городского совета третьего созыва в среду.Ранее в администрации прошел конкурс, по результатам которого на замещение вакантной должности главы администрации Судака были определены два кандидата – Кирилл Чебышев и Олег Бесараба.С 11 ноября 2021 года должность главы администрации занимал Константин Подсевалов, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий.Чебышев Кирилл Юрьевич родился 2 декабря 1993 года в Судаке. Получил высшее образование в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. После срочной службы служил инспектором ГИБДД, в 2019 году стал директором коммерческого предприятия.С 2022 года – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Женат, имеет троих детей.Награжден орденом Святого Георгия – Георгиевским крестом, а также медалями "За защиту Республики Крым", "За отвагу" и Памятной медалью "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков".На выборах 2024 года баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Крым. По итогам голосования прошел в состав действующего парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае назначили главу администрацииНазначена глава администрации АлуштыВ Красноперекопске выбрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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