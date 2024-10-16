https://crimea.ria.ru/20241016/naznachena-glava-administratsii-alushty-1141127047.html

Назначена глава администрации Алушты

Назначена глава администрации Алушты - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Назначена глава администрации Алушты

Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T13:55

2024-10-16T13:55

2024-10-16T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.Огнева возглавляет администрацию Алушты с февраля 2017 года. До этого она занимала должность председателя Алуштинского городского совета.Накануне городские советы Армянска и Красноперекопска избрали глав администраций. Ими стали соответственно Василий Телиженко и Олег Бурлака.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаВ Симферополе выбрали главу администрации

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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