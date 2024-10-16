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Назначена глава администрации Алушты - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Назначена глава администрации Алушты
Назначена глава администрации Алушты - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Назначена глава администрации Алушты
Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T13:55
2024-10-16T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.Огнева возглавляет администрацию Алушты с февраля 2017 года. До этого она занимала должность председателя Алуштинского городского совета.Накануне городские советы Армянска и Красноперекопска избрали глав администраций. Ими стали соответственно Василий Телиженко и Олег Бурлака.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаВ Симферополе выбрали главу администрации
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алушта, новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, галина огнева
Назначена глава администрации Алушты

Главой администрации Алушты назначена Галина Огнева

13:55 16.10.2024 (обновлено: 13:57 16.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГалина Огнёва, глава администрации города Алушты
Галина Огнёва, глава администрации города Алушты - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Галина Огнева переизбрана на пост главы администрации Алушты. Такое решение принято на внеочередной сессии городского совета в среду.
На голосование были представлены две кандидатуры – Галина Огнева и Александр Дубчак. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.
Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру действующего градоначальника.
Огнева возглавляет администрацию Алушты с февраля 2017 года. До этого она занимала должность председателя Алуштинского городского совета.
Накануне городские советы Армянска и Красноперекопска избрали глав администраций. Ими стали соответственно Василий Телиженко и Олег Бурлака.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АлуштаНовости КрымаКрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяГалина Огнева
 
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