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Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
По итогам выборов в Крыму около половины руководителей поселений и районов обновились, причем большинство из них – совершенно новые люди во власти. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T20:07
2024-10-12T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Крыму около половины руководителей поселений и районов обновились, причем большинство из них – совершенно новые люди во власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.По его словам, в большинстве случаев это совершенно новые лица."И, что примечательно: это те люди, которые хотят работать. Я видел этот огонь, и хочется верить, что он не погаснет за пять лет, потому что работа органов местного самоуправления – самая сложная: весь контакт первоначальный происходит именно на местах", – отметил Шантаев.Глава профильного комитета подчеркнул, что в Крыму сложилась хорошая практика, когда органы местного самоуправления возглавляют выходцы из того или иного поселения. Таких более 95%.Он отметил также, что в Крыму уже стартовали конкурсы на замещение вакантных должностей глав администраций."Несколько глав администраций были избраны еще предыдущими составами советов, потому что коллеги досрочно прекратили полномочия, и в четырех муниципалитетах не будет проводиться конкурс в ближайшие два года", – сказал Шантаев.Процедура избрания, по его словам, довольно сложная и состоит из трех этапов. В рамках первого каждый кандидат участвует в собеседовании, отвечая в том числе на каверзные вопросы, и представляя программу развития региона, в котором хочет быть назначенным главой исполнительного органа местного самоуправления. На втором этапе комиссия выбирает двух кандидатов. А на третьем совет депутатов своим решением назначает того, кого считает наиболее эффективным менеджером для данной территории.По словам Шантаева, больше всего кандидатов на эти должности в прибрежных поселениях на Южном берегу Крыма и в столичном Симферопольском районе.Для вновь прибывших руководителей органов местного самоуправления Госсовет и Совмин Крыма сейчас разрабатывают специализированную программу обучения, которая поможет быстро и эффективно начать работу, используя собственные ресурсы и ресурсы других органов власти максимально эффективно, добавил Шантаев."Это необходимая история. Она не такая большая: там не больше 30 часов. Но очень насыщенная практическими советами и по законодательству, и по практическим изменениям", – пояснил Шантаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрации В Евпатории выбрали председателя городского совета Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, выборы, политика, мнения, новости крыма
Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину

В Крыму по итогам выборов обновлены около половины руководителей на местах – Шантаев

20:07 12.10.2024 (обновлено: 20:08 12.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Крыму около половины руководителей поселений и районов обновились, причем большинство из них – совершенно новые люди во власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.
"В этом году по итогам выборов около половины руководителей поселений и районов обновились. Это люди, которые либо раньше не были во власти, либо какой-то срок не были у руководства того или иного поселения", – сказал Шантаев.
По его словам, в большинстве случаев это совершенно новые лица.
"И, что примечательно: это те люди, которые хотят работать. Я видел этот огонь, и хочется верить, что он не погаснет за пять лет, потому что работа органов местного самоуправления – самая сложная: весь контакт первоначальный происходит именно на местах", – отметил Шантаев.
Глава профильного комитета подчеркнул, что в Крыму сложилась хорошая практика, когда органы местного самоуправления возглавляют выходцы из того или иного поселения. Таких более 95%.

"То есть человек родился и прожил здесь большую часть жизни, его знает практически каждый. И тут не только играют роль качества профессиональные – без них никуда, но и совесть из-за приближенности к людям. Он должен знать какие проблемы, как их решать либо способствовать их решению. И мне кажется, что это надо сохранить", – поделился Шантаев.

Он отметил также, что в Крыму уже стартовали конкурсы на замещение вакантных должностей глав администраций.
"Несколько глав администраций были избраны еще предыдущими составами советов, потому что коллеги досрочно прекратили полномочия, и в четырех муниципалитетах не будет проводиться конкурс в ближайшие два года", – сказал Шантаев.
Процедура избрания, по его словам, довольно сложная и состоит из трех этапов. В рамках первого каждый кандидат участвует в собеседовании, отвечая в том числе на каверзные вопросы, и представляя программу развития региона, в котором хочет быть назначенным главой исполнительного органа местного самоуправления. На втором этапе комиссия выбирает двух кандидатов. А на третьем совет депутатов своим решением назначает того, кого считает наиболее эффективным менеджером для данной территории.
По словам Шантаева, больше всего кандидатов на эти должности в прибрежных поселениях на Южном берегу Крыма и в столичном Симферопольском районе.
Для вновь прибывших руководителей органов местного самоуправления Госсовет и Совмин Крыма сейчас разрабатывают специализированную программу обучения, которая поможет быстро и эффективно начать работу, используя собственные ресурсы и ресурсы других органов власти максимально эффективно, добавил Шантаев.
"Это необходимая история. Она не такая большая: там не больше 30 часов. Но очень насыщенная практическими советами и по законодательству, и по практическим изменениям", – пояснил Шантаев.
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