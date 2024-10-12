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Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину

Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину

По итогам выборов в Крыму около половины руководителей поселений и районов обновились, причем большинство из них – совершенно новые люди во власти. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T20:07

2024-10-12T20:07

2024-10-12T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Крыму около половины руководителей поселений и районов обновились, причем большинство из них – совершенно новые люди во власти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.По его словам, в большинстве случаев это совершенно новые лица."И, что примечательно: это те люди, которые хотят работать. Я видел этот огонь, и хочется верить, что он не погаснет за пять лет, потому что работа органов местного самоуправления – самая сложная: весь контакт первоначальный происходит именно на местах", – отметил Шантаев.Глава профильного комитета подчеркнул, что в Крыму сложилась хорошая практика, когда органы местного самоуправления возглавляют выходцы из того или иного поселения. Таких более 95%.Он отметил также, что в Крыму уже стартовали конкурсы на замещение вакантных должностей глав администраций."Несколько глав администраций были избраны еще предыдущими составами советов, потому что коллеги досрочно прекратили полномочия, и в четырех муниципалитетах не будет проводиться конкурс в ближайшие два года", – сказал Шантаев.Процедура избрания, по его словам, довольно сложная и состоит из трех этапов. В рамках первого каждый кандидат участвует в собеседовании, отвечая в том числе на каверзные вопросы, и представляя программу развития региона, в котором хочет быть назначенным главой исполнительного органа местного самоуправления. На втором этапе комиссия выбирает двух кандидатов. А на третьем совет депутатов своим решением назначает того, кого считает наиболее эффективным менеджером для данной территории.По словам Шантаева, больше всего кандидатов на эти должности в прибрежных поселениях на Южном берегу Крыма и в столичном Симферопольском районе.Для вновь прибывших руководителей органов местного самоуправления Госсовет и Совмин Крыма сейчас разрабатывают специализированную программу обучения, которая поможет быстро и эффективно начать работу, используя собственные ресурсы и ресурсы других органов власти максимально эффективно, добавил Шантаев."Это необходимая история. Она не такая большая: там не больше 30 часов. Но очень насыщенная практическими советами и по законодательству, и по практическим изменениям", – пояснил Шантаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрации В Евпатории выбрали председателя городского совета Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы, политика, мнения, новости крыма