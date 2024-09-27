https://crimea.ria.ru/20240927/v-evpatorii-vybrali-predsedatelya-gorodskogo-soveta-1140685349.html

В Евпатории выбрали председателя городского совета

В Евпатории выбрали председателя городского совета - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Евпатории выбрали председателя городского совета

В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T16:04

2024-09-27T16:04

2024-09-27T16:04

евпатория

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

крым

новости крыма

иван просоедов

галина герасимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов.Иван Просоедов пожелал Галине Герасимовой достижения всех поставленных целей и эффективной работы на благо Евпатории и горожан.После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей городского совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования – председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Янина Павленко покинула пост главы администрации ЯлтыНовые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологииСергея Карякина назначили сенатором от Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, иван просоедов, галина герасимова