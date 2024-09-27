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В Евпатории выбрали председателя городского совета - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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В Евпатории выбрали председателя городского совета
В Евпатории выбрали председателя городского совета - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Евпатории выбрали председателя городского совета
В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T16:04
2024-09-27T16:04
евпатория
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
крым
новости крыма
иван просоедов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов.Иван Просоедов пожелал Галине Герасимовой достижения всех поставленных целей и эффективной работы на благо Евпатории и горожан.После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей городского совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования – председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Янина Павленко покинула пост главы администрации ЯлтыНовые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологииСергея Карякина назначили сенатором от Крыма
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РИА Новости Крым
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евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, иван просоедов, галина герасимова
В Евпатории выбрали председателя городского совета

Председателем городского совета Евпатории стала Галина Герасимова

16:04 27.09.2024
 
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана ПросоедоваГалина Герасимова
Галина Герасимова
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории выбрали председателя городского совета. Об этом сообщает заместитель главы администрации города Иван Просоедов.

"Поздравляю Галину Витальевну Герасимову с избранием на должность главы муниципального образования городской округ Евпатория - председателя Евпаторийского горсовета Республики Крым lll созыва", - написал он в Telegram-канале.

Иван Просоедов пожелал Галине Герасимовой достижения всех поставленных целей и эффективной работы на благо Евпатории и горожан.
После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей городского совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.
В Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. В Судаке главой муниципального образования – председателем Судакского совета стала Дарья Дейнеко.
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ЕвпаторияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовости КрымаИван ПросоедовГалина Герасимова
 
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