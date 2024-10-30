https://crimea.ria.ru/20241030/glava-korkino-ushla-v-otstavku-iz-za-massovykh-besporyadkov-v-gorode-1141465575.html

Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе

Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе

Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки. Об этом она сообщила РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T11:45

2024-10-30T11:45

2024-10-30T11:45

челябинская область

новости

россия

убийство

наталья лощинина

коркино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141465723_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_617017cfc5d7661244f8aa01678c97f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Она добавила, что решение уже озвучено губернатору Челябинской области и депутатам округа и отметила, что намерена применить свои знания и опыт в другом направлении.По словам Лощининой, так называемая "цыганская проблема" существовала в городе давно, с 2019 года местные власти обращались во все возможные инстанции, а также проводили беседы и рейды."Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Далеко не все проблемы решены, возможно, я не уделила должного внимания какому-либо вопросу. Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно", - заключила Лощинина.В Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась .После случившегося в городе также отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявлениеВласти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксисткиСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста

челябинская область

россия

коркино

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, новости, россия, убийство, наталья лощинина, коркино