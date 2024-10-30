https://crimea.ria.ru/20241030/glava-korkino-ushla-v-otstavku-iz-za-massovykh-besporyadkov-v-gorode-1141465575.html
Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки. Об этом она сообщила РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T11:45
2024-10-30T11:45
2024-10-30T11:45
челябинская область
новости
россия
убийство
наталья лощинина
коркино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Она добавила, что решение уже озвучено губернатору Челябинской области и депутатам округа и отметила, что намерена применить свои знания и опыт в другом направлении.По словам Лощининой, так называемая "цыганская проблема" существовала в городе давно, с 2019 года местные власти обращались во все возможные инстанции, а также проводили беседы и рейды."Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Далеко не все проблемы решены, возможно, я не уделила должного внимания какому-либо вопросу. Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно", - заключила Лощинина.В Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась .После случившегося в городе также отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявлениеВласти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксисткиСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
челябинская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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челябинская область, новости, россия, убийство, наталья лощинина, коркино
Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
Глава Коркино Челябинской области подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены", - написала Лощинина.
Она добавила, что решение уже озвучено губернатору Челябинской области и депутатам округа и отметила, что намерена применить свои знания и опыт в другом направлении.
По словам Лощининой, так называемая "цыганская проблема" существовала в городе давно, с 2019 года местные власти обращались во все возможные инстанции, а также проводили беседы и рейды.
"Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Далеко не все проблемы решены, возможно, я не уделила должного внимания какому-либо вопросу. Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно", - заключила Лощинина.
В Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения
. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.
После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась
.
После случившегося в городе также отстранили
от исполнения служебных обязанностей начальника полиции.
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