https://crimea.ria.ru/20241025/vlasti-zayavili-o-stabilizatsii-situatsii-v-korkino-posle-ubiystva-taksistki-1141332243.html

Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки

Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки

Около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино Челябинской области с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста, на данный момент ситуация в РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино Челябинской области с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста, на данный момент ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.По данным властей, всего на улицы Коркино вышли около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, проводившие разъяснительную работу с населением и участниками волнений.Ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась, вышедшие на сход жители вернулись в свои дома. По данным правительства области, в настоящее время в Коркино правоохранители проводят патрулирование, идет профилактическая работа с населением.У убитой женщины остались двое детей 11 и 15 лет. Власти обещают оказать семье всю необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, новости, общество, убийство, россия