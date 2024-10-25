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Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки
Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки
Около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино Челябинской области с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста, на данный момент ситуация в РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T10:10
2024-10-25T10:10
2024-10-25T10:10
челябинская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино Челябинской области с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста, на данный момент ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.По данным властей, всего на улицы Коркино вышли около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, проводившие разъяснительную работу с населением и участниками волнений.Ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась, вышедшие на сход жители вернулись в свои дома. По данным правительства области, в настоящее время в Коркино правоохранители проводят патрулирование, идет профилактическая работа с населением.У убитой женщины остались двое детей 11 и 15 лет. Власти обещают оказать семье всю необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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челябинская область, новости, общество, убийство, россия
Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки
В Коркино 150 человек стихийно вышли на улицы после убийства женщины-таксиста – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино Челябинской области с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста, на данный момент ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения
. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.
"В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки-водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти", - говорится в сообщении.
По данным властей, всего на улицы Коркино вышли около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, проводившие разъяснительную работу с населением и участниками волнений.
"Сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержания наиболее активных участников волнений. Госпитализированы двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
Ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась, вышедшие на сход жители вернулись в свои дома. По данным правительства области, в настоящее время в Коркино правоохранители проводят патрулирование, идет профилактическая работа с населением.
У убитой женщины остались двое детей 11 и 15 лет. Власти обещают оказать семье всю необходимую помощь.
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