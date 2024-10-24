https://crimea.ria.ru/20241024/ubiystvo-zhenschiny-taksista-vyzvalo-obschestvennye-volneniya-pod-chelyabinskom-1141327687.html

Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском

Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском

В городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались общественные волнения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T22:34

2024-10-24T22:34

2024-10-24T22:34

происшествия

челябинск

челябинская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались общественные волнения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.Уточняется, что на месте работают правоохранители и подразделения сил специального назначения Росгвардии. Как сообщает пресс-служба Следкома России, местные следователи завели дело по факту убийства жительницы региона, занимавшейся частным извозом. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас злоумышленник задержан.Местные власти обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаЖительницу Керчи обвиняют в убийстве мужаНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности

челябинск

челябинская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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