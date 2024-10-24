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Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском
Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском
В городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались общественные волнения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T22:34
2024-10-24T22:34
происшествия
челябинск
челябинская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались общественные волнения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.Уточняется, что на месте работают правоохранители и подразделения сил специального назначения Росгвардии. Как сообщает пресс-служба Следкома России, местные следователи завели дело по факту убийства жительницы региона, занимавшейся частным извозом. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас злоумышленник задержан.Местные власти обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаЖительницу Керчи обвиняют в убийстве мужаНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, челябинск, челябинская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском

Убийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском - власти

22:34 24.10.2024
 
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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В городе Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались общественные волнения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на месте работают правоохранители и подразделения сил специального назначения Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба Следкома России, местные следователи завели дело по факту убийства жительницы региона, занимавшейся частным извозом. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас злоумышленник задержан.
"Им оказался 17-летний житель региона, который в ходе конфликта с женщиной причинил ей ножевые ранения, повлекшие смерть", - сообщили в СК РФ.
Местные власти обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшей.
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ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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