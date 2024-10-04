https://crimea.ria.ru/20241004/na-kubani-pyanyy-muzhchina-zarezal-dvukh-chelovek-iz-revnosti-1140855501.html

На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности

На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности - РИА Новости Крым, 04.10.2024

На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности

В Сочи задержан 33-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в убийстве двух своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление Следственного... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T18:28

2024-10-04T18:28

2024-10-04T18:28

убийство

новости

краснодарский край

кубань

сочи

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 33-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в убийстве двух своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, накануне фигурант и его приятель распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что знакомый подозреваемого оказывал знаки внимания его супруге.В ходе конфликта ставрополец ударил собутыльника ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем мужчина направился к знакомой женщине, с которой он также повздорил и в итоге зарезал ее.При попытке сбежать от правоохранителей подозреваемый выпрыгнул в окно. Сейчас он находится в больнице под охраной.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Фигуранту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму суд приговорил жителя Сакского района к 13 годам колонии строгого режима за убийство знакомой.В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

краснодарский край

кубань

сочи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, новости, краснодарский край, кубань, сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия