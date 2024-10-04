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На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности - РИА Новости Крым, 04.10.2024
На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
В Сочи задержан 33-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в убийстве двух своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление Следственного... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T18:28
2024-10-04T18:28
2024-10-04T18:28
убийство
новости
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кубань
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 33-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в убийстве двух своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, накануне фигурант и его приятель распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что знакомый подозреваемого оказывал знаки внимания его супруге.В ходе конфликта ставрополец ударил собутыльника ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем мужчина направился к знакомой женщине, с которой он также повздорил и в итоге зарезал ее.При попытке сбежать от правоохранителей подозреваемый выпрыгнул в окно. Сейчас он находится в больнице под охраной.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Фигуранту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму суд приговорил жителя Сакского района к 13 годам колонии строгого режима за убийство знакомой.В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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убийство, новости, краснодарский край, кубань, сочи, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
На Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
В Сочи нетрезвый житель Ставрополья на почве ревности убил мужчину и женщину – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Сочи задержан 33-летний житель Ставропольского края, подозреваемый в убийстве двух своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, накануне фигурант и его приятель распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что знакомый подозреваемого оказывал знаки внимания его супруге.
В ходе конфликта ставрополец ударил собутыльника ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем мужчина направился к знакомой женщине, с которой он также повздорил и в итоге зарезал ее.
При попытке сбежать от правоохранителей подозреваемый выпрыгнул в окно. Сейчас он находится в больнице под охраной.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Фигуранту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму суд приговорил жителя Сакского района к 13 годам колонии
строгого режима за убийство знакомой.
В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры
с особо жестокостью.
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