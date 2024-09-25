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В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель
В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель
Жителя Сакского района Крыма присяжные заседатели в суде признали виновным в убийстве знакомой, суд согласился с их обвинительным вердиктом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T19:06
2024-09-25T19:08
сакский район
новости крыма
прокуратура республики крым
суд
приговор
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма присяжные заседатели в суде признали виновным в убийстве знакомой, суд согласился с их обвинительным вердиктом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Присяжные заседатели сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения и признали его виновным.На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Сакский районный суд вынес приговор – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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сакский район, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор, происшествия, убийство
В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель

Житель Сакского района Крыма осужден на 13 лет за убийство женщины

19:06 25.09.2024 (обновлено: 19:08 25.09.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма присяжные заседатели в суде признали виновным в убийстве знакомой, суд согласился с их обвинительным вердиктом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

"Установлено, что в июле 2020 года подсудимый, находясь в своем доме в селе Суворовское Сакского района, вступил в конфликт со своей 39-летней знакомой и попытался ударить ее. Мужчина нанес ей не менее четырех ударов, после чего убил женщину", – говорится в сообщении.

Присяжные заседатели сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения и признали его виновным.
На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Сакский районный суд вынес приговор – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.
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Сакский районНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСудПриговорПроисшествияУбийство
 
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