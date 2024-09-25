https://crimea.ria.ru/20240925/13-let-za-ubiystvo-zhenschiny-v-sakskom-rayone-kryma-osuzhden-mestnyy-zhitel-1140624290.html

В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель

В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В Сакском районе за убийство женщины осужден на 13 лет местный житель

Жителя Сакского района Крыма присяжные заседатели в суде признали виновным в убийстве знакомой, суд согласился с их обвинительным вердиктом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T19:06

2024-09-25T19:06

2024-09-25T19:08

сакский район

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приговор

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убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма присяжные заседатели в суде признали виновным в убийстве знакомой, суд согласился с их обвинительным вердиктом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Присяжные заседатели сочли, что подсудимый не заслуживает снисхождения и признали его виновным.На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Сакский районный суд вынес приговор – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В середине сентября прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Ленинского района. Он обвиняется в убийстве собственной сестры с особо жестокостью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина получил девять лет за убийствоКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

сакский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор, происшествия, убийство