Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление
Жога поручил провести анализ межнациональной обстановки на Урале после убийства таксистки
12:48 28.10.2024 (обновлено: 14:08 28.10.2024)
© Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в челябинском Коркино после инцидента с убийством таксистки и последовавших общественных волнений. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.
"Очевидно, что ситуация накалялась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - сказал Жога.
Полпред также поручил главным федеральным инспекторам регионов УрФО провести анализ межнациональной обстановки в регионе.
24 октября в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом. После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.
Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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