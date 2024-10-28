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Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление

Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T12:48

2024-10-28T12:48

2024-10-28T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в челябинском Коркино после инцидента с убийством таксистки и последовавших общественных волнений. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.Полпред также поручил главным федеральным инспекторам регионов УрФО провести анализ межнациональной обстановки в регионе.24 октября в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом. После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили от исполнения служебных обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, артем жога, новости, россия, общество, убийство