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Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление
Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T12:48
2024-10-28T14:08
челябинская область
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общество
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в челябинском Коркино после инцидента с убийством таксистки и последовавших общественных волнений. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.Полпред также поручил главным федеральным инспекторам регионов УрФО провести анализ межнациональной обстановки в регионе.24 октября в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом. После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили от исполнения служебных обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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челябинская область, артем жога, новости, россия, общество, убийство
Убийство таксистки и волнения в Коркино: полпред Жога сделал заявление

Жога поручил провести анализ межнациональной обстановки на Урале после убийства таксистки

12:48 28.10.2024 (обновлено: 14:08 28.10.2024)
 
© Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил принять исчерпывающие меры по разрешению конфликта в челябинском Коркино после инцидента с убийством таксистки и последовавших общественных волнений. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

"Очевидно, что ситуация накалялась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - сказал Жога.

Полпред также поручил главным федеральным инспекторам регионов УрФО провести анализ межнациональной обстановки в регионе.
24 октября в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом. После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.
Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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Челябинская областьАртем ЖогаНовостиРоссияОбществоУбийство
 
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