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В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции
В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции
Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей после убийства женщины-таксиста. Об РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T18:27
2024-10-25T18:27
челябинская область
убийство
новости
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей после убийства женщины-таксиста. Об этом в пятницу сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев, пишет РИА Новости.Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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челябинская область, убийство, новости, происшествия, россия
В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции

Начальника ОВД Коркино отстранили от исполнения обязанностей после убийства таксистки

18:27 25.10.2024
 
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиВладимир Дякин. Архивное фото
Владимир Дякин. Архивное фото
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей после убийства женщины-таксиста. Об этом в пятницу сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев, пишет РИА Новости.
"Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей и назначена служебная проверка", — сказал он.
Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.
После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Челябинская областьУбийствоНовостиПроисшествияРоссия
 
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