https://crimea.ria.ru/20241025/v-korkino-posle-ubiystva-taksistki-otstranili-nachalnika-politsii-1141356571.html

В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции

В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции

Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей после убийства женщины-таксиста. Об РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T18:27

2024-10-25T18:27

2024-10-25T18:27

челябинская область

убийство

новости

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей после убийства женщины-таксиста. Об этом в пятницу сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев, пишет РИА Новости.Накануне в Коркино было совершено убийство женщины-таксиста – матери двоих детей. После этого в городе вспыхнули общественные волнения. В СК РФ сообщили о задержании подозреваемого – 17-летнего жителя региона, который в ходе конфликта с женщиной нанес ей смертельные ранения ножом.После инцидента около 150 человек вышли на стихийный сход в Коркино с требованием наказать виновных в убийстве, к утру пятницы ситуация в муниципальном округе стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

челябинская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, убийство, новости, происшествия, россия