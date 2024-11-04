https://crimea.ria.ru/20241104/putin-kurskaya-oblast-budet-zachischena-ot-protivnika-1141605404.html

Путин: Курская область будет зачищена от противника

Путин: Курская область будет зачищена от противника - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Путин: Курская область будет зачищена от противника

Президент России Владимир Путин не сомневается, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ. Об этом он... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T16:35

2024-11-04T16:35

2024-11-04T16:35

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141405357_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_48f69bd28f86eea22ac0fccd1c47b6f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не сомневается, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ. Об этом он заявил на встрече с активистами военно-патриотического центра "Вымпел" из Курской области, сообщает РИА Новости.Активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают."Мы зачистим территорию", - повторил глава государства.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Глава государства заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.В конце октября Путин заявил, что Вооруженные силы России создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его.На сегодняшний день потери украинских войск в живой силе в Курской области приблизились к 30 тысячам человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиковОператоры FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской областиРусские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости