https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyskie-voyska-nadezhno-okruzhili-vsu-v-kurskoy-oblasti--putin-1141358661.html

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T20:04

2024-10-25T20:04

2024-10-25T20:10

владимир путин (политик)

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

вооруженные силы россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, украинские командиры пытаются скрывать от военнослужащих попадание в окружение, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается. Более того, пленные боевики рассказывают, что внутри анклава в Курской области нарушено управление войсками и нарастает паника в рядах ВСУ.

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, россия, новости