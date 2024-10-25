https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyskie-voyska-nadezhno-okruzhili-vsu-v-kurskoy-oblasti--putin-1141358661.html
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:04
2024-10-25T20:04
2024-10-25T20:10
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, украинские командиры пытаются скрывать от военнослужащих попадание в окружение, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается. Более того, пленные боевики рассказывают, что внутри анклава в Курской области нарушено управление войсками и нарастает паника в рядах ВСУ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, россия, новости
Материал дополняется
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
Армия России создала надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области – Путин
20:04 25.10.2024 (обновлено: 20:10 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, украинские командиры пытаются скрывать от военнослужащих попадание в окружение, но ситуации это не меняет.
В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.
Более того, пленные боевики рассказывают, что внутри анклава в Курской области нарушено управление войсками и нарастает паника в рядах ВСУ.