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Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:04
2024-10-25T20:10
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.По его словам, украинские командиры пытаются скрывать от военнослужащих попадание в окружение, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается. Более того, пленные боевики рассказывают, что внутри анклава в Курской области нарушено управление войсками и нарастает паника в рядах ВСУ.
курская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, россия, новости
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Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

Армия России создала надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области – Путин

20:04 25.10.2024 (обновлено: 20:10 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Военные Вооруженных сил России действуют дерзко и героически. Они создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом в пятницу сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, украинские командиры пытаются скрывать от военнослужащих попадание в окружение, но ситуации это не меняет.
В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.
Более того, пленные боевики рассказывают, что внутри анклава в Курской области нарушено управление войсками и нарастает паника в рядах ВСУ.
 
Владимир Путин (политик)Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииРоссияНовости
 
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