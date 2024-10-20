https://crimea.ria.ru/20241020/ekipazhi-vertoletov-ka-52m-sorvali-rotatsiyu-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141222845.html

Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T16:16

2024-10-20T16:16

2024-10-20T16:16

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника."После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

курская область

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2024

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво