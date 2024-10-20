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Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T16:16
2024-10-20T16:16
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника."После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
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РИА Новости Крым
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60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Экипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

16:16 20.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи вертолетов "Ка-52м" армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.
"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
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