https://crimea.ria.ru/20241017/nemetskie-tanki-v-stepyakh-ukrainy-skolko-leopard-podbili-za-vremya-svo-1141143564.html

Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

С тех пор, как Украина впервые применила немецкие тяжелые танки Leopard на поле боя в зоне специальной военной операции, ВСУ лишились уже около 40 этих машин... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T10:16

2024-10-17T10:16

2024-10-17T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. С тех пор, как Украина впервые применила немецкие тяжелые танки Leopard на поле боя в зоне специальной военной операции, ВСУ лишились уже около 40 этих машин. Об этом пишет американский журнал Business Insider.Немецкие танки Leopard киевский режим начал получать с конца февраля прошлого года. Первые танки на Украину доставили из Польши. Первый немецкий танк российские бойцы подбили в конце ноября 2023-го в ходе боя на Купянском направлении. Это произошло через несколько недель после начала использования Leopard в боевых действиях. Военнослужащие, которым удалось подбить немецкий танк, получают премии в размере одного миллиона рублей за одну машину.Эскадрилья F-16 и пилоты будут у Украины не раньше лета 2025-гоО еще одной неприятной для киевского режима тенденции в части западного вооружения пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, Пентагон изменил программу подготовки украинских пилотов для истребителей F-16: вместо опытных военных летчиков американцы решили обучать более молодых военнослужащих.Такое решение может отодвинуть "на многие месяцы" срок получения киевским режимом эскадрильи из 20 самолетов и 40 пилотов для управления ими.Таким образом, как отмечают журналисты, киевский режим получит эти ресурсы "в лучшем случае весной или летом следующего года".Военная помощь УкраинеВ начале сентября министр обороны Германии сообщил, что ФРГ планирует в сотрудничестве с Данией и Нидерландами передать Украине еще 77 танков Leopard 1A5.Ранее Нидерланды передали Украине истребители F-16 при условии, что киевский режим не будет использовать их для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.В конце августа разбился первый полученный от США истребитель F-16, сообщили ранее СМИ. Впоследствии в генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, сообщив, что при заходе на цель самолет потерпел крушение, а его пилот погиб. Причины крушения выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, крушение произошло из-за ошибки пилота.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин летом прошлого года заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Байден отменил поездку в РамштайнВторого "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис ЗеленскогоВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танки leopard, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, новости сво, потери всу , украина, в мире, новости