https://crimea.ria.ru/20241008/pochemu-bayden-otmenil-poezdku-v-ramshtayn-1140942958.html
Почему Байден отменил поездку в Рамштайн
Почему Байден отменил поездку в Рамштайн - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Почему Байден отменил поездку в Рамштайн
Отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу по Украине в немецком Рамштайне связана с неготовностью Вашингтона дать киевскому режиму разрешение на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T21:07
2024-10-08T21:07
2024-10-08T21:07
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
мнения
алексей пушков
новости
сша
рамштайн
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136557594_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d403403076aa10c1109cd103cb3d83c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу по Украине в немецком Рамштайне связана с неготовностью Вашингтона дать киевскому режиму разрешение на удары западным вооружением вглубь российской территории. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу.Причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом, Байден не будет участвовать в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной базе РамштайнПо мнению сенатора, более вероятно, что администрация США не готова дать разрешение на применение дальнобойного оружия, которого упорно добивается Владимир Зеленский. Однако Белый дом не хочет говорить о своей неготовности открыто, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России."Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а переместить решение этого вопроса "на заднюю комфорку", как говорят в США", – считает Пушков.Эксперт считает, что предоставление такого разрешения Украине в разгар американской предвыборной кампании может ударить по позициям кандидата от демократов Камалы Харрис и дать дополнительные аргументы ее сопернику Дональду Трампу, что Демпартия втягивает США в войну с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
сша
рамштайн
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136557594_0:0:972:728_1920x0_80_0_0_0bf2374fba35e42031ebbb97a8a2a008.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, алексей пушков, новости, сша, рамштайн, украина
Почему Байден отменил поездку в Рамштайн
Белый дом не готов дать Киеву разрешение на удары вглубь России – сенатор Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу по Украине в немецком Рамштайне связана с неготовностью Вашингтона дать киевскому режиму разрешение на удары западным вооружением вглубь российской территории. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу.
Причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом, Байден не будет участвовать в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной базе Рамштайн
"Официальная версия – мол, президент США отменил визит из-за урагана, – самая неправдоподобная. Трудно представить себе, зачем нужно присутствие Байдена в США для борьбы с ураганом: для этого он как раз совершенно бесполезен. Кроме того, ураган, по прогнозам, обрушится только на Флориду", – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, более вероятно, что администрация США не готова дать разрешение на применение дальнобойного оружия, которого упорно добивается Владимир Зеленский. Однако Белый дом не хочет говорить о своей неготовности открыто, чтобы дело не выглядело так, будто Вашингтон опасается реакции России.
"Именно в этом случае Байдену лучше никуда не ехать и ничего не обсуждать, а переместить решение этого вопроса "на заднюю комфорку", как говорят в США", – считает Пушков.
Эксперт считает, что предоставление такого разрешения Украине в разгар американской предвыборной кампании может ударить по позициям кандидата от демократов Камалы Харрис и дать дополнительные аргументы ее сопернику Дональду Трампу, что Демпартия втягивает США в войну с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: