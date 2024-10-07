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Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
Встреча в формате "Рамштайн" в Германии в ближайшие дни будет посвящена не Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T21:54
2024-10-07T21:54
2024-10-07T21:54
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
юрий светов
мнения
нато
германия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Встреча в формате "Рамштайн" в Германии в ближайшие дни будет посвящена не Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов. Политолог считает, что 25-е заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено двум основным вопросам.Первый касается разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, о чем уже много говорилось. Второй – укрепления мощи союзников Украины для поддержки антироссийских сил в Европе. По мнению Светова, это о многом говорит.Он предполагает, что, осознавая близкое поражение Украины, Запад начинает в ускоренном режиме задумываться, где втянуть Россию в следующее противостояние."Уже определенные процессы происходят в Польше, в Швеции, в Румынии и не только. Они не отвяжутся", – отметил Светов.В свете этого так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который тот, по его собственным словам, готовится представить на встрече "Рамштайн", не более чем элемент очередного шоу "зазвездившегося" украинского актера, считает политолог.Все дело в том, что созданный ему ранее образ "борца", который на переднем фронте всего западного мира отстаивает свободу и демократию, стремительно тускнеет, но привыкший к овациям Зеленский не хочет с этим мириться, добавил эксперт.Отсюда усиление атак ВСУ на российские территории, в том числе на Крым, с использованием ударных беспилотников, считает политолог."Украинской власти надо показать, что они продолжают борьбу, особенно сейчас, на фоне потери Угледара и продвижения российских войск. Я думаю, что вот эту всю неделю мы должны быть готовы к новому накалу провокаций, которые будут совершаться", – подытожил эксперт.На днях на Украине призвали начать войну с Белоруссией. О провокациях на границе с Польшей и Литвой ранее сообщал президент Беларуси Александр Лукашенко. В ФСБ России рассказали, что Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию.А глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает исторических решений на следующей встрече в формате "Рамштайн" 12 октября, где намерен представить союзникам "план победы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение Украины на Белоруссию - эксперт оценил угрозуБайден перед уходом с поста представит новый план по УкраинеНеблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили Украину
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владимир зеленский, юрий светов, мнения, нато, германия, украина
Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
В НАТО понимают значение 2025 года для украинского конфликта и меняют стратегию – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
Встреча в формате "Рамштайн" в Германии в ближайшие дни будет посвящена не Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов. Политолог считает, что 25-е заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено двум основным вопросам.
Первый касается разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, о чем уже много говорилось. Второй – укрепления мощи союзников Украины для поддержки антироссийских сил в Европе. По мнению Светова, это о многом говорит.
"То есть говорится вообще про деньги, про оружие на 2025 год. А это часть другой большой стратегии, заключающейся в том, что они понимают: украинское сражение в той или иной мере закрывается. 2025-й год подведет под этим точку", – сказал Светов.
Он предполагает, что, осознавая близкое поражение Украины, Запад начинает в ускоренном режиме задумываться, где втянуть Россию в следующее противостояние.
"Уже определенные процессы происходят в Польше, в Швеции, в Румынии и не только. Они не отвяжутся", – отметил Светов.
В свете этого так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который тот, по его собственным словам, готовится представить на встрече "Рамштайн", не более чем элемент очередного шоу "зазвездившегося" украинского актера, считает политолог.
Все дело в том, что созданный ему ранее образ "борца", который на переднем фронте всего западного мира отстаивает свободу и демократию, стремительно тускнеет, но привыкший к овациям Зеленский не хочет с этим мириться, добавил эксперт.
"Не случайно одна из американских газет заметила во время последнего визита главы киевского режима в Штаты на сессию ООН, что "звездная пыль облетела с образа Зеленского". А для него это главная боль: как это он перестает быть звездой мировой политики?! Поэтому он будет предпринимать самые невероятные усилия, чтобы вернуть себе этот обсыпанный звездной пылью мундир", – прокомментировал Светов.
Отсюда усиление атак ВСУ на российские территории, в том числе на Крым, с использованием ударных беспилотников, считает политолог.
"Украинской власти надо показать, что они продолжают борьбу, особенно сейчас, на фоне потери Угледара и продвижения российских войск. Я думаю, что вот эту всю неделю мы должны быть готовы к новому накалу провокаций, которые будут совершаться", – подытожил эксперт.
На днях на Украине призвали начать войну с Белоруссией.
О провокациях на границе с Польшей и Литвой ранее сообщал
президент Беларуси Александр Лукашенко. В ФСБ России рассказали
, что Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию.
А глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ожидает исторических решений на следующей встрече в формате "Рамштайн" 12 октября, где намерен представить союзникам "план победы".
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