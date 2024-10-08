Рейтинг@Mail.ru
Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241008/bayden-ne-poedet-v-ramshtayn-i-ne-budet-vstrechatsya-s-zelenskim-1140936475.html
Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским
Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским
Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагану "Милтон". Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T18:16
2024-10-08T18:17
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
новости
владимир зеленский
рамштайн
украина
сша
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122554481_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_8accb3bbf568774ababc8e0d89ce34e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагану "Милтон". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на сайте американской администрации.12 октября в Германии на авиабазе Рамштайн запланировано проведение очередной встречи по обсуждению ситуации по Украине. По данными СМИ, в саммите должны были принять участие лидеры США, Германии, Великобритании и Франции – Джо Байден, Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Также на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский. По данным агентства Bloomberg, основное внимание будет уделяться "подаче сигнала" о том, что военная и финансовая поддержка Украины будет продолжаться, а также изучению путей обеспечения "справедливого и устойчивого мира для Украины".В свою очередь, Зеленский планирует вновь презентовать союзникам свой "план победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России.Ураган "Милтон", который приближается к штату Флорида, усилился до максимальной категории по шкале Саффира-Симпсона. "Милтон" сейчас находится в 1 тысяче километров к юго-западу от города Тампа. Порывы ветра достигают 257 км/ч. На восток ураган движется со скоростью 14,5 км/ч. Из штата идет самая масштабная за последние семь лет эвакуация. В среду ураган обрушится на западную часть Флориды. Власти объявили режим ЧС в 51 из 67 округов штата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
рамштайн
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122554481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0b21ad1001ef945b5f230583ef1a368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, владимир зеленский, рамштайн, украина, сша, поставки западного оружия украине
Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским

Байден не поедет в Рамштайн на встречу по Украине из-за урагана "Милтон" – Белый дом

18:16 08.10.2024 (обновлено: 18:17 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагану "Милтон". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на сайте американской администрации.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проследить за подготовкой к урагану "Милтон" и мерами реагирования на него, в дополнение к текущим мерам ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны", – говорится в документе.

12 октября в Германии на авиабазе Рамштайн запланировано проведение очередной встречи по обсуждению ситуации по Украине. По данными СМИ, в саммите должны были принять участие лидеры США, Германии, Великобритании и Франции – Джо Байден, Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Также на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский. По данным агентства Bloomberg, основное внимание будет уделяться "подаче сигнала" о том, что военная и финансовая поддержка Украины будет продолжаться, а также изучению путей обеспечения "справедливого и устойчивого мира для Украины".
В свою очередь, Зеленский планирует вновь презентовать союзникам свой "план победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России.
Ураган "Милтон", который приближается к штату Флорида, усилился до максимальной категории по шкале Саффира-Симпсона. "Милтон" сейчас находится в 1 тысяче километров к юго-западу от города Тампа. Порывы ветра достигают 257 км/ч. На восток ураган движется со скоростью 14,5 км/ч. Из штата идет самая масштабная за последние семь лет эвакуация. В среду ураган обрушится на западную часть Флориды. Власти объявили режим ЧС в 51 из 67 округов штата.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали США
Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине
"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
 
Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)НовостиВладимир ЗеленскийРамштайнУкраинаСШАПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту
19:57В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
19:31В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения
19:10Смертельное ДТП в Крыму: под колесами Daewoo Nexia погибла пенсионерка
18:41Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
18:16Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским
18:01Ученые изучают этногенез крымских тюрков: на Алтае проходит конференция
17:45"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию
17:19Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского
17:11Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
16:57Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
16:37Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
16:18Воздушная цель сбита над Севастополем
16:09В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
16:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:49Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе
15:46Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор
15:34"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины
15:20"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители
15:10Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Лента новостейМолния