https://crimea.ria.ru/20241008/bayden-ne-poedet-v-ramshtayn-i-ne-budet-vstrechatsya-s-zelenskim-1140936475.html

Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским

Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским

Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагану "Милтон". Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T18:16

2024-10-08T18:16

2024-10-08T18:17

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

новости

владимир зеленский

рамштайн

украина

сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагану "Милтон". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном на сайте американской администрации.12 октября в Германии на авиабазе Рамштайн запланировано проведение очередной встречи по обсуждению ситуации по Украине. По данными СМИ, в саммите должны были принять участие лидеры США, Германии, Великобритании и Франции – Джо Байден, Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Также на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский. По данным агентства Bloomberg, основное внимание будет уделяться "подаче сигнала" о том, что военная и финансовая поддержка Украины будет продолжаться, а также изучению путей обеспечения "справедливого и устойчивого мира для Украины".В свою очередь, Зеленский планирует вновь презентовать союзникам свой "план победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России.Ураган "Милтон", который приближается к штату Флорида, усилился до максимальной категории по шкале Саффира-Симпсона. "Милтон" сейчас находится в 1 тысяче километров к юго-западу от города Тампа. Порывы ветра достигают 257 км/ч. На восток ураган движется со скоростью 14,5 км/ч. Из штата идет самая масштабная за последние семь лет эвакуация. В среду ураган обрушится на западную часть Флориды. Власти объявили режим ЧС в 51 из 67 округов штата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

рамштайн

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, владимир зеленский, рамштайн, украина, сша, поставки западного оружия украине