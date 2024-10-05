https://crimea.ria.ru/20241005/v-krymu-rassekretili-plan-zapada-o-postavkakh-dalnoboynykh-raket-ukraine-1140861746.html

В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

Запад передает Киеву свои военные технологии и вооружения для нанесения ударов вглубь России, на которых Украина ставит штампы собственного производства. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T12:52

2024-10-05T12:52

2024-10-05T12:53

крым

владимир константинов

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Запад передает Киеву свои военные технологии и вооружения для нанесения ударов вглубь России, на которых Украина ставит штампы собственного производства. Об этом завил председатель крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, об этом свидетельствует заявление Владимира Зеленского об успешных испытаниях новой баллистической ракеты "украинского производства"."Факт подготовки такой ракеты – результат поездки Зеленского в Америку. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты – понятно. На передовой все проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", – сказал Константинов.Тем самым Запад, по словам Константинова, нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне.На днях Владимир Зеленский заявил, что на Украине успешно прошла летные испытания новая украинская баллистическая ракета собственного производства, а также что Украина "на пути к лидерству как минимум в Европе".Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости КрымПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, россия, новости, политика