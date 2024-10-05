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В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
Запад передает Киеву свои военные технологии и вооружения для нанесения ударов вглубь России, на которых Украина ставит штампы собственного производства. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T12:52
2024-10-05T12:53
крым
владимир константинов
украина
коллективный запад
поставки западного оружия украине
россия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Запад передает Киеву свои военные технологии и вооружения для нанесения ударов вглубь России, на которых Украина ставит штампы собственного производства. Об этом завил председатель крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, об этом свидетельствует заявление Владимира Зеленского об успешных испытаниях новой баллистической ракеты "украинского производства"."Факт подготовки такой ракеты – результат поездки Зеленского в Америку. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты – понятно. На передовой все проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", – сказал Константинов.Тем самым Запад, по словам Константинова, нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне.На днях Владимир Зеленский заявил, что на Украине успешно прошла летные испытания новая украинская баллистическая ракета собственного производства, а также что Украина "на пути к лидерству как минимум в Европе".Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия боится правды – Константинов о запрете РИА Новости КрымПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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крым, владимир константинов, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, россия, новости, политика
В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

Запад меняет маркировку своих ракет на украинскую для ударов по России - Константинов

12:52 05.10.2024 (обновлено: 12:53 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила ракеты ATACMS
Система ПВО сбила ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Запад передает Киеву свои военные технологии и вооружения для нанесения ударов вглубь России, на которых Украина ставит штампы собственного производства. Об этом завил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, меняют маркировку своего оружия на украинскую. Теперь будут собирать готовые узлы этих ракет в Киеве, ставить штамп "Зроблено в Україні", и Запад как бы ни при чем", – заявил Константинов РИА Новости.
По его словам, об этом свидетельствует заявление Владимира Зеленского об успешных испытаниях новой баллистической ракеты "украинского производства".
"Факт подготовки такой ракеты – результат поездки Зеленского в Америку. Почему киевскому режиму нужны эти ракеты – понятно. На передовой все проиграно, ВСУ вот-вот треснут окончательно", – сказал Константинов.
Тем самым Запад, по словам Константинова, нагло провоцирует Россию на удар по Украине ядерным оружием, чтобы подорвать ее суверенитет, а самому остаться в стороне.
"Логика американцев в данном случае такая: если вы ударите в ответ по Украине ядерной бомбой – тем хуже для вас. Украины им не жалко", – сказал он.
На днях Владимир Зеленский заявил, что на Украине успешно прошла летные испытания новая украинская баллистическая ракета собственного производства, а также что Украина "на пути к лидерству как минимум в Европе".
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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КрымВладимир КонстантиновУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеРоссияНовостиПолитика
 
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