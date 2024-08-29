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Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России
Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России
Одним из главных условий передачи Нидерландами истребителей F-16 Украине является то, что киевский режим не будет использовать эти самолеты для нанесения ударов РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T13:01
2024-08-29T13:02
самолеты f-16
новости
министерство обороны рф
украина
новости сво
нидерланды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Одним из главных условий передачи Нидерландами истребителей F-16 Украине является то, что киевский режим не будет использовать эти самолеты для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.Брекелманс отметил, что Украина с помощью поставляемых ему истребителей F-16 может атаковать только военные объекты на территории РФ.Владимир Зеленский в начале августа сообщил о прибытии истребителей F-16 на Украину. Количество полученных машин он не назвал.Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по РоссииПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
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самолеты f-16, новости, министерство обороны рф, украина, новости сво, нидерланды
Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России

Нидерланды запретили Украине наносить удары по гражданским объектам в РФ с помощью F-16

13:01 29.08.2024 (обновлено: 13:02 29.08.2024)
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Одним из главных условий передачи Нидерландами истребителей F-16 Украине является то, что киевский режим не будет использовать эти самолеты для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
"Украине явно нельзя этого (бить из F-16 по гражданским объектам в РФ – ред.) делать. Такие условия мы поставили", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
Брекелманс отметил, что Украина с помощью поставляемых ему истребителей F-16 может атаковать только военные объекты на территории РФ.
Владимир Зеленский в начале августа сообщил о прибытии истребителей F-16 на Украину. Количество полученных машин он не назвал.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.
Ранее в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании сообщалось, что западные союзники намерены снабдить Украину целыми "эскадрильями" современных истребителей американского производства F-16. Коалиция, по словам лидеров, намерена помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
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