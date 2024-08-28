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Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ

Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ

Угрозу применения Украиной ракет-дронов "Паляница" нельзя недооценивать, однако Киев не сможет производить это оружие в больших количествах из-за практически... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T19:30

2024-08-28T19:30

2024-08-28T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозу применения Украиной ракет-дронов "Паляница" нельзя недооценивать, однако Киев не сможет производить это оружие в больших количествах из-за практически полностью разрушенной промышленности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Владимир Зеленский ранее заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых ВСУ дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа.Дальность полета "Паляницы" составляет порядка 600-700 километров, этот беспилотник способен разгоняться до 800-900 км/ч, а его боевая часть имеет вес 30-50 кг. Никаким "чудо-оружием" эта ракета-дрон, конечно, не является, однако эту угрозу как фактор воздействия на российский тыл не стоит недооценивать, убежден эксперт."Такой дрон – несложная цель для наших комплексов ПВО. Основным моментом борьбы с такого рода угрозой является распределенная система ПВО, а также система предупреждения, которая выявляет эти дроны на траекториях подлета и перераспределяет средства ПВО на угрожающих направлениях для того, чтобы перехватить данные беспилотники", - считает Анпилогов.Аналитик также обратил внимание на то, что для поражения низколетящих тихоходных целей неплохо себя зарекомендовала технология мобильной ПВО, когда крупнокалиберные пулеметы устанавливают на легкой автомобильной технике.Читайте также на РИА Новости Крым:"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по РоссииПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВОДаже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей анпилогов, украина, новости сво, оружие, беспилотник (бпла, дрон), ракета-дрон "паляница"