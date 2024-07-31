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На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ
На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2024
На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ
На Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T23:19
2024-07-31T23:19
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
коллективный запад
нато
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО, пишет британская газета The Telegraph.В издании отмечают, что официальный представитель ВВС Украины не стал этого отрицать.Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Поставки киевскому режиму американских истребителей не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16На Украине поражен военный аэродромЗа первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
https://crimea.ria.ru/20240731/zelenskiy-nazval-vybory-v-ssha-vyzovom-i-riskom-dlya-ukrainy-1139274553.html
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РИА Новости Крым
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самолеты f-16, поставки западного оружия украине, коллективный запад, нато, украина
На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ

Украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16 - СМИ

23:19 31.07.2024
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. На Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО, пишет британская газета The Telegraph.
"Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16", - говорится в сообщении издания.
В издании отмечают, что официальный представитель ВВС Украины не стал этого отрицать.
Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
Поставки киевскому режиму американских истребителей не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
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