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Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек

Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек

Свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T08:59

2024-10-14T08:59

2024-10-14T08:59

ситуация в курской области после нападения всу

татьяна москалькова

россия

курская область

белгородская область

новости

беженцы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.По ее словам, еще около 40 тысяч жителей отказались покидать свои дома или уже вернулись в них. Есть и такие, которые "в бронежилетах копали картошку на своих огородах"."Я и мои сотрудники регулярно посещаем ПВР, где находятся жители Курской и Белгородской областей, других регионов. Многие ведь еще два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей", - уточнила она.Чаще всего люди обращаются к уполномоченному по правам человека в России с юридическими вопросами. Так, их интересует размер компенсации за утраченное имущество, возможность оформить выплаты за пределами своего региона и то, как оформлять детей школы и детские сады.Она также рассказала, что в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в России поступили более тысячи обращений от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской области В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков

россия

курская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, татьяна москалькова, россия, курская область, белгородская область, новости, беженцы