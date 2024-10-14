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Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
Свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T08:59
2024-10-14T08:59
ситуация в курской области после нападения всу
татьяна москалькова
россия
курская область
белгородская область
новости
беженцы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.По ее словам, еще около 40 тысяч жителей отказались покидать свои дома или уже вернулись в них. Есть и такие, которые "в бронежилетах копали картошку на своих огородах"."Я и мои сотрудники регулярно посещаем ПВР, где находятся жители Курской и Белгородской областей, других регионов. Многие ведь еще два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей", - уточнила она.Чаще всего люди обращаются к уполномоченному по правам человека в России с юридическими вопросами. Так, их интересует размер компенсации за утраченное имущество, возможность оформить выплаты за пределами своего региона и то, как оформлять детей школы и детские сады.Она также рассказала, что в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в России поступили более тысячи обращений от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской области В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
россия
курская область
белгородская область
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, татьяна москалькова, россия, курская область, белгородская область, новости, беженцы
Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек

Из Курской области эвакуированы в безопасные регионы свыше 112 тысяч человек

08:59 14.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Свыше 112 тысяч человек эвакуированы из Курской области в безопасные регионы Российской Федерации. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"По данным МЧС, эвакуировано было 112 337 человек. В пунктах временного размещения (ПВР), лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых", - рассказала Москалькова в интервью "Аргументам и фактам" .
По ее словам, еще около 40 тысяч жителей отказались покидать свои дома или уже вернулись в них. Есть и такие, которые "в бронежилетах копали картошку на своих огородах".
"Я и мои сотрудники регулярно посещаем ПВР, где находятся жители Курской и Белгородской областей, других регионов. Многие ведь еще два года назад бежали от обстрелов из Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей", - уточнила она.
Чаще всего люди обращаются к уполномоченному по правам человека в России с юридическими вопросами. Так, их интересует размер компенсации за утраченное имущество, возможность оформить выплаты за пределами своего региона и то, как оформлять детей школы и детские сады.
"Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей (жителей Курской области – ред.) и вернуть их домой", - заверила омбудсмен.
Она также рассказала, что в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в России поступили более тысячи обращений от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУТатьяна МоскальковаРоссияКурская областьБелгородская областьНовостиБеженцы
 
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