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В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
Армия России продолжает громить украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. За минувшие сутки в ходе боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 300... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T15:21
2024-10-11T15:21
2024-10-11T15:21
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
потери всу
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. За минувшие сутки в ходе боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 300 человек, еще один сдался в плен. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Российские военные отразили пять вражеских атак возле Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по противнику в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки РСЗО, в том числе американские HIMARS и MLRS.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 200 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНРУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиковГруппа "Север" наступает в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф
В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
На Курском направлении украинские боевики потеряли около 21900 человек - Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. За минувшие сутки в ходе боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 300 человек, еще один сдался в плен. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке.
Российские военные отразили пять вражеских атак возле Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по противнику в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки РСЗО, в том числе американские HIMARS и MLRS.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили
в Курской области более 200 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен.
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