https://crimea.ria.ru/20241011/v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-pochti-22-tysyachi-boevikov-1141019083.html

В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков

В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков

Армия России продолжает громить украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. За минувшие сутки в ходе боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 300... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T15:21

2024-10-11T15:21

2024-10-11T15:21

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

вооруженные силы россии

потери всу

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает громить украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. За минувшие сутки в ходе боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 300 человек, еще один сдался в плен. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.Российские военные отразили пять вражеских атак возле Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное, перечислили в пресс-службе оборонного ведомства.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по противнику в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки РСЗО, в том числе американские HIMARS и MLRS.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 200 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНРУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиковГруппа "Север" наступает в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф