https://crimea.ria.ru/20241010/sotni-unichtozheny-i-pyatero-v-plenu-sutochnye-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1140988428.html

Сотни уничтожены и пятеро в плену: суточные потери ВСУ в Курской области

Сотни уничтожены и пятеро в плену: суточные потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Сотни уничтожены и пятеро в плену: суточные потери ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 200 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен. Об этом сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T14:43

2024-10-10T14:43

2024-10-10T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 200 украинских боевиков, еще пятеро сдались в плен. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Из них около 30 человек Украина потеряла в ходе двух безуспешных атак в направлении Любимовки и Камышевки, уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники врага в районах Дарьино, хутора Колмаков, Леонидово, Любимовки, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Нижнего Клина, Новоивановки, Орловки, Плехово, Правды, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по противнику в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 21 550 военнослужащих, 139 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины и другие виды боевой техники и вооружения. Вооруженные силы продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиГруппа "Север" наступает в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "север", потери всу , поставки западного оружия украине, сумская область, новости