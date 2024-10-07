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Группа "Север" наступает в Курской области - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Группа "Север" наступает в Курской области
Группа "Север" наступает в Курской области - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Группа "Север" наступает в Курской области
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и вооружения, отражены две контратаки... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T15:04
2024-10-07T15:06
группировка войск "север"
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и вооружения, отражены две контратаки врага, сообщили в понедельник в Минобороны.В том числе 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль противник потерял в двух безуспешных контратаках в направлении Любимовкаи и Русского Поречного.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, авиа и артударами поражены скопления живой силы и техники в районах Бондаревки, Дарьино, Казачей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиковДва военных аэродрома поражены на УкраинеВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком
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группировка войск "север", ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу
Группа "Север" наступает в Курской области

Украинские боевики в Курской области потеряли еще более 150 человек за сутки

15:04 07.10.2024 (обновлено: 15:06 07.10.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и вооружения, отражены две контратаки врага, сообщили в понедельник в Минобороны.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля", – сказано в сводке российского военного ведомства.

В том числе 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль противник потерял в двух безуспешных контратаках в направлении Любимовкаи и Русского Поречного.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, авиа и артударами поражены скопления живой силы и техники в районах Бондаревки, Дарьино, Казачей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
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Группировка войск "Север"Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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