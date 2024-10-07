https://crimea.ria.ru/20241007/gruppa-sever-nastupaet-v-kurskoy-oblasti-1140900844.html

Группа "Север" наступает в Курской области

Группа "Север" наступает в Курской области - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Группа "Север" наступает в Курской области

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и вооружения, отражены две контратаки... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T15:04

2024-10-07T15:04

2024-10-07T15:06

группировка войск "север"

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и вооружения, отражены две контратаки врага, сообщили в понедельник в Минобороны.В том числе 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль противник потерял в двух безуспешных контратаках в направлении Любимовкаи и Русского Поречного.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, авиа и артударами поражены скопления живой силы и техники в районах Бондаревки, Дарьино, Казачей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиковДва военных аэродрома поражены на УкраинеВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "север", ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу