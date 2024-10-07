https://crimea.ria.ru/20241007/armiya-rossii-nanosit-udary-poteri-vsu-za-sutki-prevysili-1700-boevikov-1140897241.html

Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков

Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Армия России наносит удары: потери ВСУ за сутки превысили 1700 боевиков

Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:29

2024-10-07T13:29

2024-10-07T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, общие потери противника составили порядка 1700 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области.Противник потеряли 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.Также военнослужащие ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп. Украинские войска потеряли свыше 410 боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Braveheart, орудие L-119, две гаубицы Д-30, а также бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и гаубицу М198.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка ДНР.Также отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, гаубица FH-70, гаубица М777, три орудия М119, орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Гродовка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное ДНР и Райполе Днепропетровской области.Также отражены 10 контратак штурмовых групп ВСУ.Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы "Мста-Б" и два орудия М119.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка, Разлив и Зеленое Поле ДНР. Кроме того, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина HMMWV, девять автомобилей, две гаубицы FH-70, орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области.Потери противника составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывыПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами РоссииВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и афродром в Хмельницком

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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