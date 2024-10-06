https://crimea.ria.ru/20241006/vsu-snova-proryvalis-cherez-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140878424.html
ВСУ снова прорывались через границу в Курской области
ВСУ снова прорывались через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 06.10.2024
ВСУ снова прорывались через границу в Курской области
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сорвали новые попытки Украины прорваться через границу в Курской области. За время боевых действий на Курском направлении... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T13:58
2024-10-06T13:58
2024-10-06T14:39
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139962809_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_43f7cc87773091404128a00dec647b57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сорвали новые попытки Украины прорваться через границу в Курской области. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, ведение наступательных действий продолжили подразделения группировки войск "Север". За сутки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, также уничтожен автомобиль.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков, а также вооружение, среди которого 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.В зоне спецоперации Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиковВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинахВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах
https://crimea.ria.ru/20241006/napadenie-ukrainy-na-belorussiyu---ekspert-otsenil-ugrozu-1140876817.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139962809_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1cbc8e5b9cfc5bd1970a67b92a5eed22.jpg
Работа морпехов группировки "Север" в приграничном районе Курской области
Минобороны показало, как морпехи группировки "Север" уничтожают технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-10-06T13:58
true
PT4M46S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
ВСУ снова прорывались через границу в Курской области
Сорваны новые прорывы через границу Курской области - всего ВСУ потеряли 20 800 боевиков
13:58 06.10.2024 (обновлено: 14:39 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сорвали новые попытки Украины прорваться через границу в Курской области. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными", - говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, ведение наступательных действий продолжили подразделения группировки войск "Север". За сутки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, также уничтожен автомобиль.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - отмечают в Минобороны РФ.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков, а также вооружение, среди которого 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
В зоне спецоперации Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: