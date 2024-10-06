https://crimea.ria.ru/20241006/vsu-snova-proryvalis-cherez-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140878424.html

ВСУ снова прорывались через границу в Курской области

ВСУ снова прорывались через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 06.10.2024

ВСУ снова прорывались через границу в Курской области

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сорвали новые попытки Украины прорваться через границу в Курской области. За время боевых действий на Курском направлении... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T13:58

2024-10-06T13:58

2024-10-06T14:39

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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новости

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сорвали новые попытки Украины прорваться через границу в Курской области. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, ведение наступательных действий продолжили подразделения группировки войск "Север". За сутки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. Украина потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, также уничтожен автомобиль.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 боевиков, а также вооружение, среди которого 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.В зоне спецоперации Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили 18 контратак противника, который потерял порядка 1620 боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиковВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинахВСУ пять раз пытались прорваться через границу России на бронемашинах

https://crimea.ria.ru/20241006/napadenie-ukrainy-na-belorussiyu---ekspert-otsenil-ugrozu-1140876817.html

курская область

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Работа морпехов группировки "Север" в приграничном районе Курской области Минобороны показало, как морпехи группировки "Север" уничтожают технику и пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-10-06T13:58 true PT4M46S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии